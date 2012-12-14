Власти представили схему ТПУ у станции метро "Кунцевская"

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Власти столицы представили схему нового транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в районе станции метро "Кунцево". 13 декабря градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект планировки квартала 50 Кунцево и квартала 53 Фили-Давыдково с учетом развития ТПУ.

Власти планируют построить улично-дорожную сеть для кольцевания автобусных маршрутов и возможности их перераспределения с существующей разворотной площадки на Рублевском шоссе. Организовать раздельные перроны для разных видов транспорта, построить парковку на 1160 машино-мест и общественный комплекс над участком наземной линии метро вдоль Молдавской улицы.

Над частью развязки Рублевского шоссе с улицей Ивано Франко появится двухуровневый перехватывающий паркинг на 290 машино-мест. Над проектируемой станцией метро "Кунцевская" планируется построить пятиуровневый перехватывающий паркинг на 318 машино-мест с пешеходной галереей. Для пешеходов будет создана удобная инфраструктура, включающая наземные и подземные переходы, сообщает пресс-служба московского комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области делового строительства.

В настоящее время основной проблемой территории у метро является высокая концентрация маршрутов общественного транспорта и отсутствие раздельных перронов при высокой интенсивности дорожного движения.