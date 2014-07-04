Поезда в Крым отправят на пароме через Керченский пролив

Поезда в Крым поедут на пароме через Керченскую переправу

В августе планируется запустить прямой железнодорожный маршрут Москва – Симферополь через Керченскую переправу. Поезда с пассажирами погрузят на паромы, на которых они преодолеют Керченский пролив, после чего продолжат свой путь.

"Это специализированные паромы, конструкция применялась еще в Советском Союзе, они курсировали через Керченский пролив. При погрузке вагоны расцепляются и по платформе заталкиваются на паром. При этом пассажирам даже не нужно будет выходить из вагонов", - рассказал в эфире радио "Москва FM" председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

По его словам, паромная переправа займет около часа. В последнее время таким способом в Крым переправляли грузовые поезда. Эти меры будут применяться до тех пор, пока через Керченскую переправу не построят мост, сказал Янков.

Как пишут "Известия", оператором проекта станет "Крымская железная дорога", а необходимую инфраструктуру предоставит РЖД. Стоимость билетов составит от 2800 до 5200 рублей. Время в пути от Москвы до Симферополя составит более 40 часов.

Напомним, что Керченский мост может стать самым длинным в России. По проекту его протяженность составит четыре с половиной километра. Примерная стоимость сооружения - 50 миллиардов рублей.

Мост, который соединит Крым и Россию, сделают автомобильным и железнодорожным.