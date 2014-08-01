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Наземный транспорт

01 августа 2014, 16:31

Москвичи выступили за введение новых ночных маршрутов

наземный транспорт маршруты опрос Активный гражданин ночной транспорт

Фото: ИТАР-ТАСС

68% пользователей приложения "Активный гражданин" считают, что в Москве нужно организовать дополнительные ночные маршруты наземного общественного транспорта. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованные на официальном сайте проекта.

При этом 40% опрошенных сами пользовались ночным маршрутным транспортом хотя бы пару раз.

В том, что ночной транспорт городу не нужен, уверены 15,6% респондентов. Затруднились с ответом 16,4% москвичей.

Как работает приложение "Активный гражданин"

Более половины тех, кто вообще ездит ночным общественным транспортом, ответили, что у них нет в этом необходимости. Еще 17% могли бы им пользоваться, но существующие маршруты им не подходят. Впрочем, 13% горожан вообще не в курсе, что по ночам в Москве ходят автобусы и троллейбусы.

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Напомним, что с 31 августа 2013 года в Москве работает четыре ночных маршрута общественного транспорта. Три из них - круглосуточные, они продолжают дневные рейсы. Так, троллейбус № 15 "ВДНХ" - "Лужники" и трамвай № 3 "Чистые пруды" - "улица Янгеля" ночью приходят на остановки каждые 30 минут. Троллейбус "Б", курсирующий по Садовому кольцу, ходит каждые 15 минут.

Кроме того, с 13 на 14 декабря прошлого года в Москве появилось три новых ночных маршрута общественного транспорта. Автобусы "Н2", "Н3" и троллейбус № 63 работают еженедельно в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Автобус "Н2" следуют по маршруту от Беловежской улицы, "Н3" - от Уссурийской улицы, а троллейбус идет от 138 квартала Выхина. Кроме того, с июня 2014 года круглосуточным стал троллейбус №63. Транспорт работает с 1:00 до 5:45.

Новые ночные маршруты общественного транспорта

Что такое "Активный гражданин"

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах респондентам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.

Опросы можно проходить как в мобильном приложении, так и на сайте сервиса, а также в МФЦ.

Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"

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