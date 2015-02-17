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Наука

17 февраля, 20:11

Участница проекта Mars One – о подготовке к полету на Красную планету

наука Марс космонавты Mars One

Как готовится к полету на Красную планету участница проекта Mars One

Шкафы с иллюминаторами, кровать в виде сферы, а на потолке зонды, – комната Анастасии Степановой напоминает больше комический корабль. Девушка с детства мечтала побывать на другой планете, и ее мечта, кажется, никогда не была так близко.

Анастасия – участница голландского проекта Mars One, авторы которого хотят организовать на Красной планете колонию землян. Первая группа добровольцев должна отправиться в космическую Одиссею в 2024 году.

"Чтобы стать космонавтом, ты должен быть универсальным солдатом, ты должен очень многое знать. В команде ты должен быть терпелив, толерантен и должен понимать, что один ты не выживешь, что это командная работа", – рассказала Анастасия в интервью телеканалу "Москва 24".

Для участия в проекте не нужны специальные навыки. Любой желающий может отправить видеосообщение с рассказом о себе. Дальше нужно пройти медкомиссию и собеседование по Skype.

Организаторы объявили о запуске проекта в 2013 году, и за полгода к ним пришло более 200 тысяч заявок из 140 стран мира. Жюри выбрало 100 кандидатов, в числе которых – три представительницы России. В итоге останется 24 счастливчика, которым предстоит распрощаться с земной жизнью. Будни астронавтов после высадки планируют превратить в реалити-шоу и показывать по телевидению.

Один из руководителей проекта Mars One Бас Алнсдорп сообщил, что сначала на Марс отправят первую четверку, двух мужчин и двух женщин. "Каждые два года к ним будут прилетать по четыре человека. Пока непонятно, кто войдет в первую четверку, но определенно это будут люди с разных континентов", – сказал он.

Анастасия Степанова серьезно готовится к потенциальному полету на Марс: занимается спортом, несколько раз прыгала с парашютом и даже приняла участие в американском эксперименте – жила в пустыне в условиях, приближенных к марсианским.

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По ее словам, пустыня похожа на Марс: красные пейзажи, холмы, пески. Выходить на улицу участникам эксперимента разрешалось только в скафандре. Кроме того, нужно было есть только сублимированную еду и ограничивать себя в потреблении воды.

Организаторы Марс Mars One обещают участникам еще более жесткие условия на тренировочной базе. Их цель – максимально подготовить землян к полету.

Некоторые специалисты скептически относятся к возможности таких дальних путешествий. "Когда человек будет лететь на Луну или на Марс, то есть за пределы земной магнитосферы, он будет получать примерно в два-два с половиной раза большую дозу радиации, а полет на Марс продлится не месяц и не полгода. Он получает такую долю радиации, что дальше это уже становится небезопасно", – рассказал старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга при МГУ Владимир Сурдин.

Отбор участников еще не закончен. Следующий этап – командные тренировки. Претендентов разделят на группы по четыре человека и будут наблюдать, смогут ли они поладить.

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