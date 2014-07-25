Пчелы покусали жителя Техаса более тысячи раз

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Африканские медоносные пчелы в Северном Техасе больше тысячи раз ужалили мужчину, когда он подстригал поле гольф-клуба, передает издание The Daily Mail.

Насекомые не ограничились одной жертвой и набросились также еще на двух человек, которые попытались помочь коллеге. Прибывшие на место происшествия спасатели отогнали разъяренный рой пеной из огнетушителей.

В итоге двоих сотрудников гольф-клуба госпитализировали. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное. Третьего мужчину врачи осмотрели на месте, ему госпитализация не потребовалась.

Позднее на поле обнаружили улей размером с баскетбольный мяч, где могли обитать до 50 тысяч пчел. Вероятно, мужчины потревожили насекомых шумом газонокосилки. Спортивный центр, пролегающую рядом дорогу и часть поля для гольфа сразу же закрыли для посетителей.

Ученые установили, что африканские медоносные пчелы отличаются небольшими размерами, но привыкли атаковать группами, причем достаточно агрессивно. В итоге нападение может оказаться смертельным.