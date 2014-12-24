Новогодний показ фильма Чарли Чаплина состоится в Доме кино

Фото: M24.ru

Новогодний показ фильма Чарли Чаплина "Огни большого города" состоится в Центральном Доме кино 31 декабря. Коллективы NOIR STRING QUARTET и QUINTENZA обеспечат живое музыкальное сопровождение.

"Новогодний показ будет отличаться от прежних: в фильм будет включен эпизод, который не вошел в его окончательный версию. Мало кто знает о его существовании. Саундтрек к фильму прозвучит в оригинальной аранжировке для струнного квартета, гобоя и электроники", - сообщили организаторы.

Фильм "Огни большого города" вышел в 1931 году. Герои картины – маленький бродяга и слепая девушка, торгующая цветами на улице. "Огни большого города" - это первый фильм, к которому Чарли Чаплин написал музыку. Написанные Чаплином мелодии чередуются с известными цитатами из произведений Хосе Падильи, Римского-Корсакова и других композиторов.

Добавим, что каждому зрителю будут давать по бокалу шампанского.

Фильм будут показывать с 14.00 до 17.00. Билеты – от 800 до 2500 рублей.