Вячеслав Бутусов заявил о распаде группы "Ю-Питер"

Фото: ТАСС/ Владимир Астапкович

Группа "Ю-Питер" прекратила свое существование. Сообщение об этом размещено на сайте музыкального коллектива от имени его лидера Вячеслава Бутусова.

"Это был долгий плодотворный 15-летний период, полный радостных открытий и волнительных встреч", – отметил Бутусов.

Он также сообщил, что приступает к подготовке празднования 35-летия группы Nautilus Pompilius. "Собираем новую команду и делаем жизнеутверждающую программу", – добавил музыкант.

Группа "Ю-Питер" была образована в 2001 году лидером группы Nautilus Pompilius Вячеславом Бутусовым и гитаристом группы "Кино" Юрием Каспаряном. Репертуар коллектива состоял из авторского материала, а также из песен групп "Кино" и Nautilus Pompilius.

За время своей работы группа выпустила пять альбомов – "Имя рек" (2003), "Биографика" (2004), "Богомол" (2008), "Цветы и тернии" (2010), "Гудгора" (2015).

Последний концерт "Ю-Питер" дал в Челябинске – финальном пункте сибирско-уральского тура.