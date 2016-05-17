Музеи Московского Кремля могут получить в пользование новое здание

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Музеи Московского Кремля получат в свое распоряжение здание Средних торговых рядов к концу 2019 года, сообщила журналистам гендиректор музейного комплекса Елена Гагарина.

По ее словам, Музеи Кремля давно нуждаются в том, чтобы их площади были расширены. И уже в 2020 году музей переведет часть своих коллекций в новое здание.

"Мы сейчас серьезно занимаемся этим, решаем с архитекторами, как это будет осуществляться", – сказала Гагарина, подчеркнув, что подготовка здания идет очень медленно, поскольку строительство музея – один из самых сложных и затратных видов строительства с точки зрения охраны и организации специальных помещений.

Новое здание может привлечь до четырех миллионов посетителей в год. В него переедет часть коллекции Оружейной палаты – в частности, кареты и коллекция Фаберже.

При этом, по словам Гагариной, значение музеев внутри Кремля после появления новой площадки на Красной площади не уменьшится, а наоборот, экспозиция расширится за счет экспонатов, которые находятся в запасниках.

Ранее m24.ru сообщало, что на Красной площади планируют открыть новые музеи. После восстановления собора Святителя Николая новый музей может открыться в Успенской звоннице. На месте 14-го корпуса Кремля планируется создать археологический парк.

Руководство также намерено сделать музей в Патриаршем дворце, в котором посетители смогут узнать об истории церковной власти с момента переезда в Москву святителя Петра.

После завершения работ в здании Средних торговых рядов на Красной площади должны появиться новые выставки, на которых будут представлены малоизвестные иконы, коллекция Фаберже, а также знамена и экспонаты из серебра.