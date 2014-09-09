Районы Строгино и Тушино хотят "связать" пешеходным мостом

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти планируют соединить пешеходным мостом районы Строгино и Тушино. Новый объект может стать частью пешеходной зоны и благоустроенной набережной, сообщает пресс-служба стройкомплекса Москвы.

"Мы рассматриваем возможность строительства пешеходного моста. В Строгине уже существует жилой квартал, а в Тушине он появится через несколько лет. Кроме этого, здесь будет сформирован спортивный кластер вокруг стадиона "Спартак", - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Раньше между районами собирались возвести автомобильный мост. Позднее власти, однако, решили отказаться от этой идеи.

Пешеходный мост будет, как уточняет агентство "Интерфакс", построен неподалеку от заложенного недавно храма равноапостольного князя Владимира на месте бывшего Тушинского аэродрома.

Напомним, что Сергей Кузнецов уже сообщал, что столице нужно больше мостов. По словам главного архитектора, недостаток мостов негативно влияет на транспортную взаимосвязь разных районов города.

В июле стало известно, что в 2019 году на территории промзоны бывшего завода ЗИЛ построят три пешеходных и два автомобильных моста через Москву-реку. Один из трех пешеходных мостов может стать разводным.

.