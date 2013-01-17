В Москве задержан мошенник, обманувший налоговиков на 16 млн рублей

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Сотрудники УВД по Западном округу задержали подозреваемого в мошенничестве, похитившего 16 миллионов рублей.

По данным следствия, злоумышленник и его соучастники изготовили фальшивые декларации по налогу на добавленную стоимость и предоставили эти документы в ФНС для возврата налога.

"В результате сотрудники налоговой службы приняли решение о произведении возврата НДС в сумме, превышающей 16 миллионов рублей, на расчетный счет организации, от имени которой действовали злоумышленники", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Мошенником оказался 28-летний москвич, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").

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