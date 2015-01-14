Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с автокредитом

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Сотрудники полиции задержали мужчину, который присвоил себе более 1 млн рублей, взятых в кредит на покупку машины, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился сотрудник одного из столичных банков, расположенных на Скобелевской улице.

По словам заявителя, 27-летний уроженец Челябинской области заключил кредитный договор с данным финансовым учреждением на приобретение автомобиля марки "Опель", стоимостью более 1 млн рублей. Однако ни одного платежа в счет погашения кредита от него не поступило, а сам гражданин на связь не выходил.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого во Владимирской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Теперь мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.