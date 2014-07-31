Остаток средств на "Тройке" можно будет получить при возврате карты

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Обладателям "Тройки" будут возвращать оставшиеся на картах деньги при возврате проездных в кассы метрополитена, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Такое решение принял Федеральный арбитражный суд (ФАС) Московского округа.

Ранее Роспотребнадзор посчитал ущемлением прав потребителей случаи, когда оставшиеся на карте деньги не возвращаются пассажирам.

Представители Роспотребнадзора составили протокол об административном правонарушении, но метрополитен его обжаловал в Арбитражном суде. После отказа суда в удовлетворении жалобы представители подземки обратились в Федеральный АС Московского округа, который оставил в силе решение нижестоящей инстанции.

Напомним, при возвращении "Тройки" в кассу пассажиры также могут вернуть залог в 50 рублей, уплаченный при покупке карты.

Карта "Тройка" "Тройка" - пополняемая карта для оплаты проезда на всех видах транспорта. На нее можно записать любой билет действующего тарифного меню - "Единый", "90 минут" или ТАТ, а также абонементы на пригородные электропоезда. "Тройка" - пополняемая карта для оплаты проезда на всех видах транспорта. На нее можно записать любой билет действующего тарифного меню - "Единый", "90 минут" или ТАТ, а также абонементы на пригородные электропоезда. Благодаря "Тройке" очереди в кассах по продаже билетов на общественный транспорт сократились на 25 процентов. В этом году с помощью "Тройки" уже можно оплатить велопрокат, позже появится возможность заплатить за парковку, проезд в аэроэкспрессе и другие городские сервисы. Пополнение карты станет доступным в крупнейших розничных сетях. В текущем году также появится совместная бонусная программа "Тройки" с департаментом культуры и торговыми сетями. Для безопасности и удобства граждан "Тройку" персонализируют, что позволит быстрее восстановить карту в случае утери.

