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31 июля 2014, 14:41

Остаток средств на "Тройке" можно будет получить при возврате карты

метро Роспотребнадзор проездные карта Тройка Арбитражный суд

Фото: ИТАР-ТАСС

Обладателям "Тройки" будут возвращать оставшиеся на картах деньги при возврате проездных в кассы метрополитена, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Такое решение принял Федеральный арбитражный суд (ФАС) Московского округа.

Ранее Роспотребнадзор посчитал ущемлением прав потребителей случаи, когда оставшиеся на карте деньги не возвращаются пассажирам.

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Представители Роспотребнадзора составили протокол об административном правонарушении, но метрополитен его обжаловал в Арбитражном суде. После отказа суда в удовлетворении жалобы представители подземки обратились в Федеральный АС Московского округа, который оставил в силе решение нижестоящей инстанции.

Напомним, при возвращении "Тройки" в кассу пассажиры также могут вернуть залог в 50 рублей, уплаченный при покупке карты.

Карта "Тройка"

"Тройка" - пополняемая карта для оплаты проезда на всех видах транспорта. На нее можно записать любой билет действующего тарифного меню - "Единый", "90 минут" или ТАТ, а также абонементы на пригородные электропоезда.

Благодаря "Тройке" очереди в кассах по продаже билетов на общественный транспорт сократились на 25 процентов. В этом году с помощью "Тройки" уже можно оплатить велопрокат, позже появится возможность заплатить за парковку, проезд в аэроэкспрессе и другие городские сервисы.

Пополнение карты станет доступным в крупнейших розничных сетях. В текущем году также появится совместная бонусная программа "Тройки" с департаментом культуры и торговыми сетями. Для безопасности и удобства граждан "Тройку" персонализируют, что позволит быстрее восстановить карту в случае утери.

Где купить и пополнить карту "Тройка"

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