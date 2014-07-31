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31 июля 2014, 15:33

Москвичам раздают бесплатную воду на 18 станциях метро

метро жара раздача воды вендинговые автоматы

В связи с жаркой погодой в метро бесплатно раздают питьевую воду

На станциях московского метро, где температура воздуха превышает 28 градусов, пассажирам продолжают раздавать питьевую воду, сообщает пресс-служба метрополитена.

Сейчас 16 вендинговых автоматов установлены на 10 станциях:

  • "Сокол",
  • "Дмитровская",
  • "Тимирязевская",
  • "Петровско-Разумовская",
  • "Савеловская",
  • "Текстильщики",
  • "Кузьминки",
  • "Рязанский проспект",
  • "Беляево",
  • "Аэропорт".

Автоматы решили установить именно на этих станциях, потому что их не омывают грунтовые воды и температура здесь повышается намного быстрее.

При превышении температуры до 28 градусов автоматы программируются на режим выдачи бутилированной воды без оплаты.

На тех станциях подземки, где вендинговые автоматы не установлены, но температура превышает норму, воду раздают сотрудники метрополитена. В частности, 31 июля раздача воды организована на станциях:

  • "Академическая",
  • "Ленинский проспект",
  • "Волгоградский проспект",
  • "Пролетарская",
  • "Пушкинская",
  • "Тверская",
  • "Шипиловская"
  • "Борисово".

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Напомним, рекордная жара установилась в Москве неделю назад. Среда, 30 июля стал самым жарким днем с начала лета. Столбики термометров в Москве достигли 32,4 градусов. Прежние рекорды этого года были зафиксированы 28 и 29 июля.

Из-за жары начали раздавать питьевую воду не только в метро, но и в пригородных электричках. Кроме того, воду будут предлагать посетителям столичных парков и учреждений культуры. По словам главы департамента культуры Сергея Капкова, в парках также организуют крытые площадки на свежем воздухе, а в учреждениях культуры создадут зоны отдыха, оборудованные кондиционерами или вентиляторами.

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