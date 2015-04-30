Станцию "Котельники" не успеют открыть к 80-летию метро – Пегов

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Станцию "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии метро не успеют открыть к 15 мая – 80-летию подземки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника столичного метро Дмитрия Пегова.

Пегов отметил, что станция еще не готова к вводу в эксплуатацию.

Станцию "Котельники" планировали открыть 15 мая. Работа станции должна улучшить транспортное обслуживание районов Выхино и Жулебино, а также заметно разгрузить дороги на юго-востоке столицы и в районе города Котельники Московской области.

Станция метро "Котельники"

Работы по строительству "Котельников" начались в октябре 2012 года. Стиль станции будет выдержан в традициях сталинского ампира, а в интерьере не будет ярких красок. Также в вестибюле и на платформах появится несколько технологических новинок. Так, ступени на лестницах при входе в метро оборудуют механизмом подогрева. Также станцию оснастят лифтами для маломобильных и пожилых людей.

У "Котельников" будет два вестибюля и три выхода. Один – на Новорязанское шоссе, второй – на улицы Маршала Полубоярова и Привольную, и третий – в район Опытного поля.

Всего до конца 2015 года в столице собираются открыть 8 новых станций. В этом году должны начать работу "Румянцево", "Саларьево", "Бутырская", "Фонвизинская", "Технопарк" и "Петровско-Разумовская". При этом станции метро "Румянцево" и "Саларьево" откроют уже в июне.