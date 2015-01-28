Столичный метрополитен выпустит юбилейные билеты к своему 80-летию

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В кассах метро начнут продавать юбилейные билеты к 80-летию Московского метрополитена, которое будет отмечаться в мае 2015 года. Об этом Агентству "Москва" сообщил замначальника столичной подземки по коммуникациям Владимир Погонин.

"Праздничные билеты мы выпускаемых постоянно - ко Дню Победы, к каким-то другим праздничным датам - на обратной стороне билета размещается изображение. Мы выпускаемых строго лимитированное количество билетов, и нумизматов это приводит в безумный восторг. К 80-летию мы также планируем сделать праздничные билеты. Обычно мы выпускаем 100-200 тысяч билетов, на День города около 500 тысяч - 2 миллионов. Посмотрим, сколько получится", - сказал Погонин.

По его словам, в ближайшие три месяца метрополитен проведет культурные мероприятия, выставки, выпустит сувенирную продукцию, а также организует экспозицию в поезде "Акварель". Он отметил, что сувенирную продукцию можно будет приобрести в кассах метро.

Кроме того, Погонин сообщил, что архитектор Зураб Церетели прислал письмо с предложением помочь в проведении праздника. "Все хотят оказать посильную помощь и поддержку", - добавил Погонин.

Ранее M24.ru сообщало, что памятные нагрудные значки выпустят к 80-ой годовщине со дня пуска в эксплуатацию первой линии Московского метрополитена.

Также к юбилею Московского метрополитена откроется виртуальный музей столичной подземки. Для пассажиров планируется разработать мобильное приложение с функцией дополненной реальности. С его помощью можно будет увидеть облик станций в день открытия, а виртуальный машинист расскажет об истории подземки и палеонтологических находках.