Число пользователей карты "Тройка" приблизилось к двум миллионам

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Количество пользователей универсальной карты "Тройка" приблизилось к 2 миллионам. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в ходе заседания Ситуационного центра ЦОДД. Трансляция мероприятия велась в Twitter департамента транспорта.

"Тройка" Электронная карта "Тройка" - пополняемая карта для оплаты проезда на всех видах транспорта. Ее преимуществами являются: легкое пополнение счета, возможность пользоваться всеми видами транспорта, несгораемость баланса карты в течение 5 лет, а также ее защищенность от потери и кражи.

Электронная карта "Тройка" - пополняемая карта для оплаты проезда на всех видах транспорта. Ее преимуществами являются: легкое пополнение счета, возможность пользоваться всеми видами транспорта, несгораемость баланса карты в течение 5 лет, а также ее защищенность от потери и кражи.



"Тройка" появилась в столице в результате ввода нового тарифного меню 2 апреля прошлого года. Это карта, позволяющая беспрепятственно пользоваться всеми видами городского общественного транспорта, не теряя времени в очередях на покупку билетов. На "Тройку" можно записать любой бумажный билет действующего тарифного меню: "Единый", "90 минут" или ТАТ, а также абонементы на пригородные поезда.

По данным департамента транспорта на начало августа, около 20 процентов пассажиров московского метрополитена оплачивают поездки в метро с помощью карты "Тройка".