Летом станции московского метро украсят репродукции известных картин

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На станциях и платформах столичного метро этим летом будут выставлять репродукции известных картин. Организуют это в рамках соглашения о сотрудничестве в области популяризации русского искусства, подписанного Третьяковской галереей и департаментом транспорта, сообщает ТАСС.

Цель проекта – заинтересовать в увиденном пассажиров метро и инициировать у них желание продолжить знакомство с искусством в экспозиционных и лекционных залах Галереи.

"Метро станет важной образовательной площадкой, где будут представлены не только репродукции, но и дидактические материалы к ним", – сказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, большую часть жизни москвичи проводят в поездках по городу. В день метро пользуются около восьми миллионов пассакжиров.

"Наш метрополитен не только самый быстрый, безопасный и технологичный, но и самый красивый в мире – это часть культурного пространства города. Метро как важнейшую достопримечательность города приходят осматривать многочисленные иногородние и иностранные туристы", – отметил он.

Поэтому организаторы проекта хотят создать у горожан ассоциативную связь между Третьяковкой и станциями метро "Парк культуры" – кольцевой и радиальной. Летом вестибюли, платформы и переходы на этих двух станциях будут оформлены художниками в сотрудничестве с научными консультантами Галереи.

Напомним, в 2016 году Государственная Третьяковская галерея отмечает свое 160-летие. Юбилейный год в Галерее отмечен рядом выставок и конференций. Ежегодно музей посещают более полутора миллионов человек.