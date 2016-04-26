Около станции метро "Тушинская" протестируют новую систему навигации

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Московский метрополитен проведет возле станции "Тушинская" пилотный проект по внедрению единой системы навигации на прилегающих к станциям подземки территориях. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в транспортном комплексе столицы.

По словам собеседника агентства, около станции появится павильон ожидания наземного пассажирского транспорта, а также стела с пешеходной картой района и табло прибытия электричек. Новые элементы навигации разместят на расстоянии не дальше 300 метров от входов и выходов из метро.

"Это позволит создать указатели, которые предоставляют самый широкий круг информации о системе Московского метрополитена, а также системе наземного городского пассажирского транспорта, железнодорожного транспорта в черте города, перечисление названий улиц, ближайших социально-бытовых и культурных объектов", – отметил источник.

Если эксперимент пройдет успешно, то новые элементы навигации могут появиться по всему городу.

Ранее m24.ru сообщало, что в метро установят турникеты с тактильными надписями для слабовидящих пассажиров. На турникетах появятся пластиковые таблички с надписью "Метро" шрифтом Брайля. Всего планируется закупить 1300 турникетов, часть из которых будет с табличками для слабовидящих. По мнению экспертов, тактильные указатели помогут слабовидящим пассажирам различать турникеты для прохода на разные виды транспорта.