Станцию "Бауманская" закроют на ремонт 8 февраля

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Станцию метро "Бауманская" закроют на ремонт 8 февраля. Вновь воспользоваться платформой пассажиры смогут только через 11 месяцев.

"Закрытие станции будет для нас суровым испытанием - для городской инфраструктуры, для наземного пассажирского транспорта. Сейчас идет подготовка. Мы информируем близлежащие организации, учебные заведения", - рассказал Агентству "Москва" начальник столичного метрополитена Дмитрий Пегов.

Напомним, ранее закрыть станцию планировалось в первых числах января. Во время ремонта поезда по Арбатско-Покровской линии будут ездить через "Бауманскую" без остановок.

"Бауманскую" ждут глобальные изменения. Здесь установят новые кассы, модернизированные турникеты, обновят инженерные сети и коммуникации. Также будет отремонтирован вестибюль. Помимо этого, здесь установят современные эскалаторы – вместо трех их появится четыре.

В вестибюле отреставрируют потолки, лоджии главного фасада, купола, стены, скамейки, заменят полы. Кроме того, на "Бауманской" могут восстановить подписи Сталина под фразой "Фронт и тыл представляют у нас единый и нераздельный боевой лагерь".

Ранее M24.ru сообщало, что в связи с закрытием станции метро "Бауманская" власти планируют запустить выделенную полосу для автобусов.

"Выделенка" пройдет по улицам Земляной Вал, Старая Басманная и Спартаковская. По этому пути с января 2015 года будет курсировать 55 автобусов маршрута "М", которые станут подвозить до 15 тысяч пассажиров в час от станции метро "Курская" к закрытой "Бауманской". Автобусы будут ходить с интервалом в 30 секунд.

Организуют остановки на месте бывшего Бауманского рынка, станций метро "Бауманская" и "Курская" кольцевая и радиальная. Длина автобусного маршрута "М" с выделенными полосами составит 3,6 км, среднее время в пути в одну сторону - порядка 10 минут.

Также появится новый трамвайный маршрут "О" от станции метро "Курская" до площади трех вокзалов. По нему пустят 10 трамваев, которые смогут перевозить до 1,2 тысячи пассажиров в час.