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23 августа 2014, 12:16

Начальник метро проинспектировал ход работ на участке Сокольнической линии

метро ремонт Сокольническая линия Дмитрий Пегов

Фото: M24.ru

Начальник столичного метрополитена Дмитрий Пегов проинспектировал ход ремонтных работ на Сокольнической линии. Напомним, что 23 августа движение на участке от станции "Комсомольская" до "Парка культуры" закрыто.

"Того времени, которое отводится нам под "технологическое окно" ночью, недостаточно для столь масштабных путевых работ", - приводит слова Пегова ИТАР-ТАСС.

Начальник подземки добавил, что этот участок "красной" ветки уже закрывался для ремонта 19 июля. Тогда здесь заменили рельсы, шпалы, балластовый слой и другие элементы верхнего строения пути. В течение 30 часов на этом участке работало более 600 человек.

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23 августа здесь также проводится большое количество ремонтных работ. В общей сложности ремонтом путей занимаются около 3 тысяч специалистов в две смены. Кроме того, на участке работает автоматизированный путевой комплекс.

По словам Дмитрия Пегова, до конца 2014 года больше такого масштабного закрытия движения в метро не будет. "Другие запланированные нами работы вполне укладываются в рамки ночных "технологических окон", - отметил он.

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