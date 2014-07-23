После ЧП в метро в крайне тяжелом состоянии остаются двое пострадавших

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После аварии на "синей" ветке столичного метро в больницах остаются 83 человека, двое находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает в среду, 23 июля, "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах.

"В крайне тяжелом состоянии остаются 2 человека, оба на искусственной вентиляции легких. 7 человек остаются в реанимационных отделениях. Состояние 6 пациентов оценивается как тяжелое, один из них - на искусственной вентиляции легких. Еще 23 пациента находятся в состоянии средней тяжести и 52 - в удовлетворительном", - сообщил собеседник агентства.

"Мосгорсправка": Выплаты пострадавшим в аварии на "синей" ветке

За минувший день из столичных клиник выписаны 13 человек из числа пострадавших в аварии. По состоянию на утро 23 июля в больницах, по данным Минздрава, находилось 125 пострадавших.

Вместе с тем, 22 июля глава столичного департамента здравоохранения Георгий Голухов рассказал, что в больницах остаются 109 человек.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В настоящее время уже задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов. Все они содержатся под стражей.

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. По данным СК, стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.