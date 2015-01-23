Первые полуавтоматические поезда запустят на "желтой" и "серой" ветках

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Поезда с полуавтоматическим режимом управления (автоведения) в ближайшее время могут появиться на Калининской и Серпуховско-Тимирязевской линиях, сообщил журналистам главный конструктор НИИ Приборостроения имени В.В.Тихомирова Олег Малинин, передает Агентство "Москва". Также в скором времени состав с системой автоведения появится на Кольцевой линии.

Поезд, оснащенный системой автоматического ведения, может двигаться по перегону в автоматическом режиме, прицельно останавливаться на станции с точностью до 30 сантиметров и соблюдать все ограничения скорости. При этом машинист поезда будет контролировать безопасность посадки и высадки пассажиров, а также следить за безопасностью движения и работоспособностью всех систем поезда. Он сможет также приостановить действие системы автоведения и управлять поездом самостоятельно.

В столичном метро тестируют систему автоматического ведения поездов

Малинин пояснил, что внедрение этой системы не предусматривает значительных изменений в инфраструктуре метрополитена.

"Единственное, что сейчас делается, - это так называемое определение местоположения состава на линии. Мы оборудовали Кольцевую линию метками, и поезд, проезжая по линии, знает, где он находится. Точно такими же устройствами сейчас оборудованы Серпуховско-Тимирязевская и Калининская линии, оборудуются Арбатско-Покровская и Филевская линии", - пояснил Малинин.

Главный конструктор добавил, что система автоматического ведения поездов метро будет программироваться отдельно под каждую линию.

"Все ветки отличаются и режимами вождения, и поездами, и светофорами. Поэтому все придется делать по-разному", - сказал он.

Как работают поезда без машинистов

Начальник службы подвижного состава Дмитрий Дощатов уточнил, что выбор режима зависит от ситуации на линии. По его словам, если все идет по графику, то можно использовать полуавтоматический или автоматический режимы. Если происходит сбой или какая-то нестандартная ситуация, то машинист вправе вмешаться и решить ее.

Дощатов добавил, что новые поезда, которые поступят на Таганско-Краснопресненскую линию Московского метрополитена в 2017 году, будут управляться, в основном, в полуавтоматическом режиме.

Предполагается, что введение автоматической системы позволит свести к минимуму влияние человеческого фактора.

Ранее сообщалось, что поезда с полуавтоматическим управлением могут запустить на Таганско-Краснопресненской линии. В будущем они могут быть дополнительно оборудованы системой для беспилотного движения - без локомотивной бригады. В вагонах появятся поднимающиеся сидения, входы для инвалидов и видеоэкраны с рекламой и социальными роликами. Информация о маршруте поезда будет дублироваться на английском языке.