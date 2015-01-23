Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

23 января 2015, 15:01

Первые полуавтоматические поезда запустят на "желтой" и "серой" ветках

метро поезда полуавтоматическое управление

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Поезда с полуавтоматическим режимом управления (автоведения) в ближайшее время могут появиться на Калининской и Серпуховско-Тимирязевской линиях, сообщил журналистам главный конструктор НИИ Приборостроения имени В.В.Тихомирова Олег Малинин, передает Агентство "Москва". Также в скором времени состав с системой автоведения появится на Кольцевой линии.

Поезд, оснащенный системой автоматического ведения, может двигаться по перегону в автоматическом режиме, прицельно останавливаться на станции с точностью до 30 сантиметров и соблюдать все ограничения скорости. При этом машинист поезда будет контролировать безопасность посадки и высадки пассажиров, а также следить за безопасностью движения и работоспособностью всех систем поезда. Он сможет также приостановить действие системы автоведения и управлять поездом самостоятельно.

В столичном метро тестируют систему автоматического ведения поездов

Малинин пояснил, что внедрение этой системы не предусматривает значительных изменений в инфраструктуре метрополитена.

"Единственное, что сейчас делается, - это так называемое определение местоположения состава на линии. Мы оборудовали Кольцевую линию метками, и поезд, проезжая по линии, знает, где он находится. Точно такими же устройствами сейчас оборудованы Серпуховско-Тимирязевская и Калининская линии, оборудуются Арбатско-Покровская и Филевская линии", - пояснил Малинин.

Главный конструктор добавил, что система автоматического ведения поездов метро будет программироваться отдельно под каждую линию.

"Все ветки отличаются и режимами вождения, и поездами, и светофорами. Поэтому все придется делать по-разному", - сказал он.

Как работают поезда без машинистов

Ссылки по теме

Начальник службы подвижного состава Дмитрий Дощатов уточнил, что выбор режима зависит от ситуации на линии. По его словам, если все идет по графику, то можно использовать полуавтоматический или автоматический режимы. Если происходит сбой или какая-то нестандартная ситуация, то машинист вправе вмешаться и решить ее.

Дощатов добавил, что новые поезда, которые поступят на Таганско-Краснопресненскую линию Московского метрополитена в 2017 году, будут управляться, в основном, в полуавтоматическом режиме.

Предполагается, что введение автоматической системы позволит свести к минимуму влияние человеческого фактора.

Ранее сообщалось, что поезда с полуавтоматическим управлением могут запустить на Таганско-Краснопресненской линии. В будущем они могут быть дополнительно оборудованы системой для беспилотного движения - без локомотивной бригады. В вагонах появятся поднимающиеся сидения, входы для инвалидов и видеоэкраны с рекламой и социальными роликами. Информация о маршруте поезда будет дублироваться на английском языке.

Сюжет: Метро 2020

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать