Определены тарифы на проезд в общественном транспорте на 2015 год

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Департамент транспорта рассказал, как изменятся цены на проезд в метро и общественном транспорте в 2015 году. Единые безлимитные проездные на 30 дней станут дешевле на 15% с февраля 2015 года, сообщает Агентство "Москва".

Также снизится стоимость единого билета на 90 дней – он подешевеет на 10%. Таким образом, цена билета на 30 дней снизится с 2,35 тысячи до 2 тысяч рублей, а билета на 90 дней – с 5,55 тысячи до 5 тысяч рублей.

Как отметила замруководителя департамента транспорта Алина Бисембаева, стоимость одной поездки по карте "Тройка" увеличится, но рост будет ниже инфляции и составит 7,1% – до 30 рублей.

Добавим, что с февраля стоимость проезда на наземном транспорте по "Тройке" увеличится до 29 рублей. Сейчас, если на карте "Тройка" не "записан" билет, при проходе в метро списывается 28 рублей, а на наземном транспорте – 26 рублей.

Стоимость 1 поездки в метро по билетам на 60 поездок увеличится на 1,67 рубля и составит 23,3 рубля, на наземном транспорте – на 83 копейки и составит 14,2 рубля. Билеты на 1 и 2 поездки будут стоить 50 и 100 рублей.

Как изменятся тарифы на проезд Единый билет на 30 дней – будет стоить 2000 вместо 2350 рублей; Единый билет на 90 дней – будет стоить 5000 вместо 5550 рублей; 1 поездка по билету на 60 поездок составит 23,3 рубля в метро, на наземном транспорте – 14,2 рубля; 1 поездка по карте "Тройка" – 30 рублей в метро, 29 рублей – в наземном транспорте.



Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отмечал, что рост тарифов не превысит инфляцию в 2014 году. Он также отметил, что власти города планируют расширить число билетов с большим количеством поездок. Пассажиры, которые будут покупать билеты на большое количество поездок, будут, как и раньше, платить меньше.

С 1 января 2015 года подорожает проезд в столичных электричках. Цена на билет за проезд по Москве вырастет на 2 рубля и составит 30 рублей, а тариф на одну зону между столицей и областью составит 19 рублей, что дороже нынешней цены на 1,5 рубля.

Стоимость абонементов на пригородные направления пока неизвестна – она еще не согласована с органами исполнительной власти Москвы.

Полученные от продажи билетов средства направят на реконструкцию, ремонт и обслуживание 101 остановки, а также на покупку 20 новых электричек.