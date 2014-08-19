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19 августа 2014, 17:15

С начала года столичная подземка закупила 128 новых вагонов метро

метро метрополитен новые вагоны Дмитрий Пегов

Фото: M24.ru

С начала 2014 года московский метрополитен закупил 128 новых вагонов. Всего до конца 2014 года в подземке появится 264 новых вагона, сообщает пресс-служба ГУП "Московский метрополитен".

Главными достоинствами новых составов стали плавность хода, более низкий уровень шума увеличение вместимости и безопасность. Кроме того, вагоны оборудованы кондиционерами, местами для пассажиров с ограниченными возможностями, световой и звуковой сигнализацией закрытия дверей и видеонаблюдением.

В столичном метро появятся новые вагоны

Отметим, что с 2014 года покупка новых вагонов метрополитена производится по контрактам жизненного цикла. Согласно такому контракту, производитель вагонов обязуется не только их предоставить для нужд метро, но и обслуживать их на протяжении 30 лет.

"Обновление подвижного состава метро - одна из наших важнейших задач. Современные вагоны предоставляют пассажирам совершенно новый уровень комфорта. Закупка подвижного состава по контракту жизненного цикла позволяет нам повысить качество подвижного состава, - производители несут ответственность за их надежность на протяжении всего срока службы", - сказал начальник ГУП "Московский метрополитен" Дмитрий Пегов.

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Кроме того, в столичной подземке продолжается капитальный ремонт и модернизация уже имеющихся подвижных составов. Так, за 8 месяцев этого года было отремонтировано 96 вагонов. Всего в 2014 году планируется капитально отремонтировать 149 вагонов, а также провести текущий ремонт 656 вагонов подземки.

Напомним, что первый в России контракт жизненного цикла на поставку 832 вагонов метро (104 поездов) был заключен с ОАО "Метровагонмаш" в 2014 году. Согласно документу, 264 вагона метрополитен получит уже до конца этого года, а остальные – до 2017 года.

Начинаются поставки модернизированных вагонов "Ока" для метро

С финансовой точки зрения, контракты жизненного цикла позволят сэкономить Москве в 2014 году 20 миллиардов рублей. Их направят на развитие инфраструктуры подземки.

Всего до 2020 года московский метрополитен планирует закупить порядка 2,4 тысяч новых вагонов, на поставку которых будут объявлены соответствующие конкурсы.

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