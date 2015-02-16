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16 февраля, 13:05

Станцию метро "Технопарк" откроют в конце года - Бочкарев

метро Андрей Бочкарев технопарк

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Станция метро "Технопарк" откроется в конце этого года. Об этом сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев, передает корреспондент M24.ru.

"Станцию "Технопарк" мы сдаем в конце года. На станции метро "Котельники" ведутся пуско-наладочные работы, думаю, что дату запуска мы объявим в ближайшее время", - сказал Бочкарев

Ранее M24.ru сообщало, что строительство станции "Технопарк" Замоскворецкой линии метрополитена планируется завершить в середине 2015 года.

Сама станция будет расположена между "Автозаводской" и "Коломенской" в районе технопарка Nagatino i-Land, который возводится на территории бывшего завода ЗИЛ. Планируется, что также рядом будет построен ТПУ площадью 38 гектаров и пешеходный мост, который соединит станцию с Нагатинской поймой.

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Пассажиропоток на станции составит порядка 20 тысяч человек в час. Всего на строительство предполагается потратить 2 миллиарда рублей.

Добавим, что до 2020 года столичные власти планируют построить 150 километров линий и около 75 станций метро. Оно впервые придет и в Новую Москву – там запланировано продление двух действующих веток – Сокольнической, Калининско-Солнцевской и строительство новой хордовой линии в Коммунарку.

Сюжет: Метро 2020

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