Тарифы на общественный транспорт вырастут ниже уровня инфляции

Фото:m24.ru/Владимир Яроцкий

Стоимость билетов на несколько поездок в метро и наземном транспорте Москвы в новом году вырастет ниже уровня инфляции – на 6,9 процента. Об этом m24.ru рассказала заместитель главы департамента транспорта Алина Бисембаева. Она подчеркнула, что перевозчики просили о повышении тарифов на уровень инфляции – до 12,2 процента, однако власти приняли решение ограничить запросы перевозчиков.

"Несмотря на значительное повышение стоимости билетов в других городах, правительство Москвы проводит самую низкую индексацию – в размере 6,9 процента", – сказала Бисембаева.

Корректировка цен коснется лимитированных проездных. К примеру, "Единый" билет на 20 поездок в 2016 году обойдется в 650 рублей, на 60 – в 1 570 рублей. Проезд по карте "Тройка" в метро составит 32 рубля за поездку, на наземном транспорте – 31 рубль за поездку.

При этом цены на все безлимитные билеты останутся на прежнем уровне. Речь идет о "Единых" проездных на 1, 3, 7 суток и 30, 90 и 365 дней.

"Уже сейчас 10 процентов проходов в метро и 17 процентов проходов в городской транспорт совершается по безлимитным билетам. Мы рассчитываем, что в дальнейшем это число безлимитных проходов увеличится, так как количество постоянных пассажиров городского транспорта Москвы неуклонно растет", – пояснила Бисембаева.

Она также добавила, что внедрение новой модели управления городским транспортом, при которой маршрутки можно оплачивать городскими проездными, позволит сократить расходы на проезд на 30–40 процентов.

"Международные эксперты положительно оценили тарифную политику департамента транспорта Москвы в части популяризации безлимитных билетов, так как стремление к увеличению их доли соответствует передовым принципам тарифного регулирования", – заключила она.