Более 80 собак подготовят для работы в московском метро

Более 80 овчарок и лабрадоров-поводырей обучат передвигаться в московском метро. Занятия начнутся 16 августа и продолжатся до конца года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Собак будут тренировать проходить через входные двери, турникеты, а также без страха путешествовать в поезде с пассажирами.

Проконтролируют уроки, которые пройдут на станциях метро "Новокосино" и "Авиамоторная", сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), а также представители российской школы подготовки собак-проводников.