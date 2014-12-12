Карта "Тройка" вдвое сократила очереди в кассы метро

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Благодаря карте "Тройка" очереди в кассы метро сократились в два раза. По этой карте москвичи совершают 4 миллиона поездок в день, сообщил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов на Московском урбанистическом форуме.

"Карта "Тройка" на сегодняшний день самый быстроразвивающийся интермодальный (рассчитанный на различные виды транспорта) билет в мире", - цитирует Ликсутова корреспондент M24.ru.

По его словам, сейчас 25 процентов всех поездок в городском транспорте оплачивается картой "Тройка".

Кроме того, с 25 ноября проезд в аэроэкспрессах можно оплачивать "Тройкой". Для этого достаточно поднести карту к турникету при входе на платформу.

Стоимость одной поездки составляет 400 рублей, никаких дополнительных комиссий с пассажиров не взимается. Ранее появилась возможность пополнить баланс "Тройки" в кассах "Аэроэкспресса".

К апрелю 2015 года Сбербанк планирует массовый выпуск "Банковской транспортной карты" с приложением "Тройка". Об этом рассказал вице-президент федеральной уполномоченной организации "Универсальная электронная карта" Евгений Кисляков.

"Мосгорсправка": Карта "Тройка"

"В целом, это будет обычная банковская карта, но с транспортным приложением "Тройка", - пояснил Кисляков.

По его словам, такую карту можно будет пополнить в любом банкомате Сбербанка или в кассах метрополитена. Оплатить проезд можно будет, приложив карту к турникету. Деньги спишутся благодаря бесконтактной технологии PayPass.

Кисляков отметил, что пополнить приложение "Тройка" через "Сбербанк.Онлайн" нельзя, так как "на карту должна физически записаться информация, которая потом считается в метро или на наземном транспорте". Дизайн карты на предварительном этапе будет повторять дизайн обычной "Тройки" с тремя лошадьми на лицевой стороне.

"Банковские транспортные карты" будут выдаваться тем, кто пользуется зарплатными проектами. Когда у клиентов подойдет к концу срок действия карты, то ее поменяют на новую - с транспортным приложением", - добавил Кисляков. - У нас около двух миллионов зарплатных клиентов, и каждый из них сможет получить такую карту".

До этого в столичной подземке установили более 100 банкоматов "Сбербанк России" с сервисом пополнения карты "Тройка" и оплаты транспортных штрафов при помощи QR-кодов. Отметим, что в метро обещают также поставить 300 билетных автоматов, которые будут принимать банковские карты, в 2015 году ими также можно будет рассчитаться в кассах подземки.

Напомним, некоторые банки выпускают пластиковые карты с транспортным приложением, позволяющим оплачивать в некоторых случаях только метро, а в некоторых - еще и наземный транспорт. Однако, после того, как власти Москвы запустили карту "Тройка" и отказались от скидок по транспортным приложениям, кредитные организации начали отказываться от этой услуги. Так, в январе этого года о приостановке оплаты проезда по карте "Транспортная" объявил Сбербанк.

Обычную карту "Тройка" c 13 ноября можно пополнить через интернет и SMS. Положить на счет можно от 10 рублей до 2,5 тысяч. Чтобы оплаченные билеты оказались на карте, нужно будет приложить ее в метро к желтым информационным терминалам. Подробности можно узнать на портале troika.mos.ru. Все билетные автоматы метро оборудуют бесконтактной системой оплаты проезда PayPass в 2015 году.