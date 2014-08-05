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05 августа 2014, 11:16

Каждый пятый пассажир подземки пользуется картой "Тройка"

метро транспорт Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы пассажиры карта Тройка

Фото: ИТАР-ТАСС

Около 20% пассажиров московского метро оплачивают свой проезд с помощью карты "Тройка", сообщает пресс-служба департамента транспорта.

По данным ведомства, с начала года число пользующихся картой людей выросло вдвое - до 1 миллиона 760 тысяч пассажиров.

Напомним, теперь обладателям "Тройки" будут возвращать оставшиеся на картах деньги при сдаче проездных в кассы метрополитена. При возвращении карты пассажиры также могут вернуть залог в 50 рублей, уплаченный при ее покупке.

КАРТА "ТРОЙКА"

"Тройка" - пополняемая карта для оплаты проезда на всех видах транспорта. На нее можно записать любой билет действующего тарифного меню - "Единый", "90 минут" или ТАТ, а также абонементы на пригородные электропоезда.

Благодаря "Тройке" очереди в кассах по продаже билетов на общественный транспорт сократились на 25 процентов. В этом году с помощью "Тройки" уже можно оплатить велопрокат, позже появится возможность заплатить за парковку, проезд в "Аэроэкспрессе" и другие городские сервисы.

Где купить и пополнить карту "Тройка"

Пополнение карты станет доступным в крупнейших розничных сетях. В текущем году также появится совместная бонусная программа "Тройки" с департаментом культуры и торговыми сетями. Для безопасности и удобства граждан "Тройку" персонализируют, что позволит быстрее восстановить карту в случае утери.

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