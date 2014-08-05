Каждый пятый пассажир подземки пользуется картой "Тройка"

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Около 20% пассажиров московского метро оплачивают свой проезд с помощью карты "Тройка", сообщает пресс-служба департамента транспорта.

По данным ведомства, с начала года число пользующихся картой людей выросло вдвое - до 1 миллиона 760 тысяч пассажиров.

Напомним, теперь обладателям "Тройки" будут возвращать оставшиеся на картах деньги при сдаче проездных в кассы метрополитена. При возвращении карты пассажиры также могут вернуть залог в 50 рублей, уплаченный при ее покупке.