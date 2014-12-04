На "Бауманской" вместо трех эскалаторов поставят четыре

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Московский метрополитен объявил конкурс на замену эскалаторов, рассказал M24.ru источник в подземке. Вместо трех "подъемников" после реконструкции их станет четыре. На замену эскалаторов метрополитен потратит порядка 490 млн рублей.

"Монтажные работы пройдут в течение 11 месяцев и завершатся к концу 2015 года, когда откроется и сама станция", - сказал источник.

Он напомнил, что "Бауманская" закрывается на реконструкцию в январе 2015 года. Отметим, что эскалаторы на этой станции установили еще в 1944 году, они являются старейшими в московском метро и в мире.

Эксперт организации "Город и транспорт" Владимир Свириденков рассказал M24.ru, что установка четвертого эскалатора и замена трех старых заметно улучшит качество обслуживания пассажиров, а также уменьшит "давку". "Сейчас станция очень перегружена, особенно в утренние и пиковые часы", - пояснил Свириденков. По его словам, такая напряженная ситуация сложилась из-за того, что вблизи станции расположено множество крупных торговых и бизнес-центров, а также несколько учебных заведений.

"Утром два из трех эскалаторов работают на подъем, вечером - на спуск. С установкой четвертого можно будет задействовать сразу три эскалатора в одну сторону", - добавил эксперт.

Руководство московского метрополитена в 2015 году также планирует закрыть на ремонт станции "Фрунзенская" и "Рижская"