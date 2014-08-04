Вход на "Бауманскую" закроют в утренний час пик

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Станцию метро "Бауманская" Арбатско-Покровской линии метро закроют на вход в утренние часы пик из-за ремонта эскалатора, сообщает пресс-служба подземки.

Ограничение будет действовать с 7.00 до 10.30 с 7 по 29 августа. В это время эскалатор на станции будет действовать только на подъем. По мнению специалистов, при работе двух эскалаторов (и на спуск, и на подъем) вход на станцию будет затруднен, при этом утром на "Бауманской" поток пассажиров на выход значительно больше, чем на вход.

До ближайших станций метро пассажиры смогут добраться на троллейбусах №№22 и 87 и на трамваях №№37 и 50 до станций "Комсомольская" и "Электрозаводская", а на трамваях №№37, 45 и 50 - до станции метро "Красносельская".

Как отметил глава метрополитена Дмитрий Пегов, ремонт начали летом потому, что в это время пассажиропоток значительно ниже. "Ограничения не доставят неудобств большому числу пассажиров", - добавил он.

Напомним, что с 8 июля изменился режим работы станции "Киевская" Кольцевой линии московского метро. Это также связано с капитальным ремонтом эскалатора.

В 7:30 утра в течение часа эскалаторы на выходе в город и переходе на Филевскую линию будут работать только на спуск. Подняться на них нельзя будет также с 17:00 и до 19:30. Такой режим работы будет действовать с понедельника по четверг. В пятницу утром ограничение будет таким же, а вот вечером изменения в работе станции вступят с 16:00 и до 18:30.

В остальное время переход будет работать в штатном режиме. Завершить все работы планируется к 5 сентября этого года.



