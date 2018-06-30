Собянин утвердил проект планировки ТПУ "Рассказовка"

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортно-пересадочного узла "Рассказовка" на территории ТиНАО. Постановление опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Проектируемая территория расположена в поселении Внуковское и ограничена с запада улицей Булата Окуджавы, с севера – улицей Анны Ахматовой и проектируемым проездом №6573а, с востока – технической зоной проектируемой линии скоростного трамвая, с юга – красными линиями Староборовского шоссе и автомобильной дорогой от Боровского шоссе до Киевского шоссе, от деревни Рассказовка до города Московский.

Согласно документу, площадь территории подготовки проекта планировки территории ТПУ "Рассказовка" – 37,37 гектара, а площадь территории в границах зоны планируемого размещения объектов ТПУ – 32,32 гектара.

Благодаря реализации проекта будет оптимизированы пешеходные потоки пассажиров, совершающих пересадку с одного вида транспорта на другой, а также созданы комфортные условия для пассажиров, ожидающих наземный транспорт.

Кроме того, будут разделены потоки пассажиров, пользующихся городским и коммерческим транспортом.