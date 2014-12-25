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Мэр Москвы

25 декабря 2014, 13:45

Взнос за капремонт повышаться не будет – Собянин

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Месячный взнос за капитальный ремонт не будет повышаться даже в случае необходимости увеличения темпов выполнения программы, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалам "Россия-24", "Россия-1" и "Москва 24".

"Мы можем пойти на привлечение банковских ресурсов, федеральных бюджетных средств для этих целей, но это уже будет проблема города, потому что сам тариф, сам платеж со стороны гражданина увеличиваться не будет", – сказал мэр.

На этой неделе правительство города утвердило региональную программу капитального ремонта на ближайшие 30 лет, а также размер минимального взноса на капремонт. На 2015 год он составил 15 рублей за квадратный метр в месяц. Это на 20 процентов меньше предложенного экспертами. Взимание оплаты на капитальный ремонт для собственников квартир в Москве начнется с июля следующего года.

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Сергей Собянин отметил, что создание фонда капитального ремонта – один из оптимальных вариантов, который позволит решить проблемы, связанные с ремонтными работами многоквартирных домов.

По его словам, сейчас чтобы жителям накопить на капремонт своего дома потребуется не менее 20 лет, за которые вложенные деньги обесценятся. Создание фонда поможет решить эту проблему, так как он будет работать по "солидарной" системе – тут будет действовать тот же принцип, что и в пенсионной системе: деньги платят все, но пенсия выплачивается только по достижении определенного возраста.

В течение десятков лет жители будут перечислять средства в фонд, но ремонт в тех домах, у которых по графику подошли сроки ремонта, начнется уже сегодня. Таким образом, пояснил Сергей Собянин, деньги будут тратиться не на тех, кто их внес сегодня, а на тех, у кого подошли сроки ремонта. «Такая солидарная система наиболее приемлема, то есть деньги не пропадают, они не попадают под инфляцию. И это реальные деньги, за которые сегодня будут проводиться ремонтные работы».

Сюжеты: Мэр о Москве Капитальный ремонт в жилых домах

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