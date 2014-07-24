Собянин объявил о начале серийных поставок трамваев нового поколения

Сергей Собянин объявил о начале серийных поставок новых трамваев

В этом году столица закупит 70 трамваев нового поколения, а в следующем - 50, сообщил Сергей Собянин во время осмотра нового подвижного состава 24 июля. По его словам, сегодня трамвай является важнейшей частью городской инфраструктуры.

Вместо вагонов старого образца в столице появятся комфортные европейские трамваи нового поколения, рассчитанные на 220 человек. "В рабочие дни трамваи перевозят около 800 тысяч москвичей, это огромное количество, - отметил мэр. - Мы планируем увеличить численность путем обновления транспортной инфраструктуры. Это такая позитивная задача". По данным Мосгортранса, число пассажиров планируют увеличить до 1 миллиона в день.

Собянин добавил, что в городе идет реконструкция путей, чтобы сделать трамвай удобным городским транспортом. "Они не просто ремонтируются, а полностью модернизируются и становятся современными: бесшумность, безопасность и скорость движения. Более того, в рамках реконструкции путей создаются новые платформы, с которых более удобно заходить в трамваи", - сказал мэр.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Кроме того, трамваи выведут из общего потока, благодаря чему они будут ходить регулярнее - обособленные пути не предназначены для движения безрельсовых транспортных средств. По словам мэра, в ближайшие два года в столице планируют реконструировать около 100 километров путей.

Новые трамваи в Москву поставляет совместное предприятие "Уралвагонзавода" и польской компании "PESA".

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Длина вагонов новых трамваев - 26 метров, ширина – 2,5 метра, высота подножки – 0,37 метра. У них будет четыре двери и три секции, а также 60 мест для сидения. Трамваи оборудованы системой транспортной навигации ГЛОНАСС и системой пожаротушения.

Кондиционер и отопление новых трамваев способны выполнять свои функции в самых разных температурных условиях (от -40 до +40 ºC). Безопасность обеспечивает борткомпьютер PESA, управляющий всеми установленными в трамвае системами и отправляющий всю диагностическую информацию в диспетчерский центр в режиме реального времени. Кроме того, новый трамвай оснащен поворотной тележкой, которая значительно сокращает шум и нагрузку на полотно.

На регулярных линиях трамваи нового поколения появились 1 июня 2014 года. Они работают на маршруте № 6 (метро "Сокол" – Братцево). Закупка трамваев нового поколения проходит в рамках городской программы "Развитие транспортной системы".

Директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов добавил, что испытания трамваев находятся на завершающей стадии. "В принципе мы готовы принимать их в эксплуатацию, но необходимо докатать норматив – примерно три недели", - пояснил он. По его словам, на новых трамваях уже проехало более 70 тысяч москвичей.

Как выглядит трамвай нового поколения