Собянин объявил о начале серийных поставок трамваев нового поколения

В этом году столица закупит 70 трамваев нового поколения, а в следующем - 50, сообщил Сергей Собянин во время осмотра нового подвижного состава 24 июля. По его словам, сегодня трамвай является важнейшей частью городской инфраструктуры.
Вместо вагонов старого образца в столице появятся комфортные европейские трамваи нового поколения, рассчитанные на 220 человек. "В рабочие дни трамваи перевозят около 800 тысяч москвичей, это огромное количество, - отметил мэр. - Мы планируем увеличить численность путем обновления транспортной инфраструктуры. Это такая позитивная задача". По данным Мосгортранса, число пассажиров планируют увеличить до 1 миллиона в день.
Собянин добавил, что в городе идет реконструкция путей, чтобы сделать трамвай удобным городским транспортом. "Они не просто ремонтируются, а полностью модернизируются и становятся современными: бесшумность, безопасность и скорость движения. Более того, в рамках реконструкции путей создаются новые платформы, с которых более удобно заходить в трамваи", - сказал мэр.
Фото: m24.ru/Александр Авилов
Кроме того, трамваи выведут из общего потока, благодаря чему они будут ходить регулярнее - обособленные пути не предназначены для движения безрельсовых транспортных средств. По словам мэра, в ближайшие два года в столице планируют реконструировать около 100 километров путей.
Новые трамваи в Москву поставляет совместное предприятие "Уралвагонзавода" и польской компании "PESA".
Фото: m24.ru/Александр Авилов
Длина вагонов новых трамваев - 26 метров, ширина – 2,5 метра, высота подножки – 0,37 метра. У них будет четыре двери и три секции, а также 60 мест для сидения. Трамваи оборудованы системой транспортной навигации ГЛОНАСС и системой пожаротушения.
Ссылки по теме
Кондиционер и отопление новых трамваев способны выполнять свои функции в самых разных температурных условиях (от -40 до +40 ºC). Безопасность обеспечивает борткомпьютер PESA, управляющий всеми установленными в трамвае системами и отправляющий всю диагностическую информацию в диспетчерский центр в режиме реального времени. Кроме того, новый трамвай оснащен поворотной тележкой, которая значительно сокращает шум и нагрузку на полотно.
На регулярных линиях трамваи нового поколения появились 1 июня 2014 года. Они работают на маршруте № 6 (метро "Сокол" – Братцево). Закупка трамваев нового поколения проходит в рамках городской программы "Развитие транспортной системы".
Директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов добавил, что испытания трамваев находятся на завершающей стадии. "В принципе мы готовы принимать их в эксплуатацию, но необходимо докатать норматив – примерно три недели", - пояснил он. По его словам, на новых трамваях уже проехало более 70 тысяч москвичей.
История вопросаРаботы по отделению трамвайных рельсов от проезжей части начались более года назад. Пути приподняли над проезжей частью от Комсомольской площади до Халтуринской улицы. Помимо этого для предотвращения движения автомобилей по трамвайным рельсам начали устанавливать металлические ограждения, пластиковые столбики, делиниаторы и бордюры вдоль путей.
От проезжей части отделены уже более 240 километров трамвайных путей, при их общей протяженности в 416 километров.