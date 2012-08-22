На базе горбольницы имени Пирогова создадут сосудистый центр

До конца года городская больница имени Пирогова по программе модернизации столичного здравоохранения будет полностью укомплектована новым оборудованием. На это из бюджета города выделено более двух миллиардов рублей

Современный региональный сосудистый центр появится на базе городской больницы имени Пирогова, которая ежегодно обслуживает до 40 тысяч пациентов. Для оснащения медицинского учреждения новым оборудованием из городского бюджета выделено более двух миллиардов рублей.

В среду, 22 августа, мэр Москвы Сергей Собянин посетил обновленный кардионевралгический корпус больницы, осмотрев противошоковую палату для пациентов с инфарктами и инсультами, а также кабинет реабилитации.

Капитальный ремонт корпуса и благоустройство прилегающих территорий были завершены в апреле. Первых пациентов отделение горбольницы примет уже 23 августа.

Добавим, что ГКБ №1 участвует в программе модернизации столичного здравоохранения.



В результате ремонтных работ в здании обновили фасад, заменили кровлю, лифты, системы водоснабжения, канализации, отопления и пожарной сигнализации, произвели перепланировку и отделку внутренних помещений. Площадь больницы увеличилась на 500 квадратных метров.