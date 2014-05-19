Москва и Пекин подписали программу сотрудничества на 2014-2016 годы

Подписана программа о сотрудничестве между Москвой и Пекином

Сергей Собянин и мэр Пекина Ван Аньшунь подписали программу сотрудничества между между правительствами российской и китайской столиц на 2014-2016 годы, сообщает телеканал "Москва 24". Мэр Москвы находится в Китае с рабочим визитом.

Собянин отметил, что между Москвой и Пекином активно развивается экономическое сотрудничество. "30 процентов всего товарооборота между Китаем и Россией приходится на Москву. В последние годы очень активно развивается туризм. Прирост туристов из Китая в Москву составляет около 40 процентов ежегодно, а в прошлом году количество китайских туристов в Москве вышло на первое место", — цитирует мэра пресс-служба правительства Москвы.

Помимо этого президент Московской торгово-промышленной палаты Михаил Кузовлев и председатель Пекинского отделения Китайского комитета содействия международной торговле Сион Цзюлин подписали соглашение о развитии отношений между Московской торгово-промышленной палатой и Пекинским отделением Китайского комитета содействия развитию международной торговли.

Ранее делегация побывала в выставочном зале городского планирования Пекина. Там гостям представили образцы генерального плана развития столицы КНР.

В целом, в ходе поездки планируется обсудить текущее состояние и перспективы двусторонних отношений России и Китая, в том числе, межрегиональное сотрудничество и транспортный вопрос.