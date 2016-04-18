За пять лет в Москве отреставрировано 614 памятников архитектуры

Фото: m24.ru/Александр Авилов

За пять лет в Москве было отреставрировано 614 памятников архитектуры и более 4 тысяч фасадов зданий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

За это время число объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось вдвое. В этом году власти планируют провести реставрацию еще 377 памятников.

"Москва реализует одну из самых масштабных реставрационных программ среди крупных городов мира. Огромный вклад в сохранение московской старины вносит не только правительство Москвы, но и другие пользователи исторических зданий – МИД России, другие федеральные органы исполнительной власти, религиозные организации, частные инвесторы и меценаты", – отметил Сергей Собянин во время осмотра итогов реставрации "Дома Мещерских, Е.А.Волковой, Н.В.Сорокоумовской" второй половины XVIII – начала XIX веков.

В этом здании сейчас находится Посольство Греческой Республики в РФ. Первым хозяином двухэтажного светло-желтого особняка в Леонтьевском переулке был князь Григорий Мещерский, по приказу которого в 1761–1769 годах были выстроены каменные палаты на погребах.

Позже усадьба сильно пострадала во время пожара 1812 года, ее неоднократно восстанавливали и перестраивали.

В этом году отреставрируют более 350 памятников архитектуры – Собянин

Сейчас старинные части здания – двухстолпная палата и два помещения с коробовыми сводами – находятся в подвале. До наших дней хорошо сохранились планировка и отделка фасадов 1823 года, а также интерьеры парадных залов конца XIX века.

Реставрацию особняка проводили в 2012–2015 годах. В ходе работ полностью сохранили архитектурно-художественное оформление начала ХIХ века. Специалисты восстановили лепной декор, парадную лестница, мраморные камины и оконные откосы, а также роспись потолков.

Помимо этого, у здания усилили фундамент, сделали гидроизоляцию стен, провели ремонт кирпичной кладки, перекрытий и чердака с полной заменой кровельного покрытия.

Проект реставрации "Дома Мещерских" признан победил в конкурсе "Московская реставрация – 2015" в номинациях "За лучший проект реставрации объекта" и "За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ на объекте".

Напомним, в столице проходят Дни исторического и культурного наследия. Программа включает посещение 130 музеев, а также парков, библиотек, театров и кинотеатров.

"В этом году Дни исторического и культурного наследия проходят уже в 16-й раз. У москвичей есть хорошая возможность сходить на экскурсию и познакомиться с памятниками архитектуры, которые в обычные дни закрыты для свободного посещения.

Приглашаю всех желающих воспользоваться этой возможностью. Спасибо МИД России, главам дипломатических представительств и другим собственникам памятников архитектуры за участие в этом добром деле", – добавил Сергей Собянин.

Празднование Дней исторического и культурного наследия Москвы приурочено к Международному дню охраны памятников и Международному дню музеев. Поэтому основные мероприятия акции проводят в третье воскресенье апреля и третью субботу мая – 17 апреля и 21 мая соответственно.

Записаться на участие в Днях наследия можно по многоканальному телефону: 8 (495) 788-35-34 (с 10:00 до 14:00 часов), а также на сайте dninasledia-voopik.ru.

Программа праздника опубликована на cайте ялюблюмоскву.рф.