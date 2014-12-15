В столице на 20% сократилось число особо опасных преступлений - Собянин

Москва стала более спокойным и безопасным городом - Собянин

Число особо опасных преступлений в Москве сократилось на 20%. Об этом заявил на общегородском расширенном совещании по вопросам профилактики правонарушений в столице Сергей Собянин, подводя предварительные итоги 2014 года.

"Если брать ситуацию в целом, то Москва стала более спокойным и безопасным городом. Прежде всего это касается особо опасных преступлений против жизни, здоровья и имущества граждан. В городе продолжает сокращаться число убийств, случаев причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, угонов и квартирных краж. Причем такие преступления снижаются не на доли процентов, а почти на 20 процентов. Это уже существенное, серьезное снижение", - добавил мэр.

Сергей Собянин остановился также на ситуации с нелегальной миграцией и этнической преступностью. По его словам, число преступлений, совершенных мигрантами, сократилось в этом году почти на 15 процентов. "Впервые за последние годы мы фиксируем такое серьезное снижение", - пояснил мэр.

Особое внимание он уделил обеспечению безопасности в период новогодних и рождественских праздников.

"Скоро Новый год, Рождество. И для миллионов людей это самые любимые, самые большие праздники. Город готовит очень много мероприятий, рождественский фестиваль, в котором участвуют миллионы людей. Для нас же с вами необходимо в эти дни особое внимание уделять обеспечению порядка на улицах Москвы при проведении массовых мероприятий и не только обеспечивать безопасность в эти дни, но и стать помощниками горожан, гостей столицы", — отметил мэр Москвы.

Отметим, в период празднования Нового года в столице будут дежурить 20 тысяч сотрудников полиции, военнослужащих внутренних войск МВД и дружинников.

Все объекты, связанные с проведением мероприятий, обследуют кинологи с собаками, после чего площадки берутся под охрану. На входах в местах проведения праздников поставят рамки металлодетекторов.В свою очередь начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин сообщил, что число привлеченных к уголовной ответственности по тяжким и особо тяжким преступлениям возросло в Москве в 2014 году на 12 процентов.

"Существенно активизирована работа по борьбе с организованной преступностью и в первую очередь с ее этническими формами. На 47 процентов больше привлеченных участников организованных преступных групп, в том числе на 75 процентов - сформированных на этнической основе", - уточнил Якунин.

Также начальник ГУ МВД по Москве выразил уверенность, что в скором времени участковые уполномоченные смогут переехать на территорию обслуживания. По его словам, такой эксперимент проводится в Южном административном округе, где уже подобраны 33 квартиры для участковых.

"Полагаю, что проживание участкового на обслуживаемой территории будет способствовать установлению прочных доверительных отношений с жителями административных участков и усилению его профилактической деятельности", - подчеркнул Анатолий Якунин.

Кроме того, Якунин сообщил, что в этом году по инициативе органов внутренних дел было выявлено на 32 процента больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Он призвал к гибкой, современной пропаганде здорового образа жизни, а также к борьбе с распространением алкоголя и наркотиков.

"Ее надо выстраивать с самого низа - с улицы, района, округа, основываясь на принципах обратной связи", - пояснил Анатолий Якунин.

Глава ГУ МВД по Москве отметил также, что в этом году улучшилось качество охраны общественного порядка на улицах города. Лучший уровень организации, по словам Якунина, сегодня наблюдается в Центральном округе. Пешеходные зоны ЦАО каждый день патрулирует батальон оперативного полка, который работает по принципу туристической полиции.

"Ежедневно около 60 сотрудников выходят на маршруты патрулирования в пешеходных зонах. Специфика данного подразделения предполагает знание в совершенстве английского языка. По сути, нам удалось сформировать туристическую полицию в столице. На сегодняшний день 70 сотрудников из 180 в совершенстве владеют иностранным языком", - сообщил Анатолий Якунин. По его словам, проект станет основой для приема иностранных гостей в 2018 году, когда в столице будет проходить чемпионат мира по футболу.

Напомним, за 2013 год количество преступлений, совершенных в общественных местах Москвы, сократилось более чем на 15 процентов. Более двух тысяч преступлений в прошлом году помогла раскрыть система видеонаблюдения.