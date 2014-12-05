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Мэр Москвы

05 декабря 2014, 15:56

Сергей Собянин поздравил ветеранов с годовщиной Битвы под Москвой

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Сергей Собянин поздравил ветеранов с 73-й годовщиной битвы под Москвой

Сергей Собянин поздравил ветеранов с 73-й годовщиной Дня контрнаступления под Москвой (битвы за Москву) и с Днем Героев Отечества, который отмечается 9 декабря.

"На фронтах Великой Отечественной войны советские войска одержали много побед, но особое место в этой героической летописи занимает битва за Москву, от исхода которой, вы знаете, зависело не только будущее столицы, не только будущее России, но и всего мира", - подчеркнул мэр.

Он отметил, что "немало героических страниц в летопись отчизны вписали и последующие поколения - участники обороны столицы, труженики тыла, Герои Советского Союза, России, Социалистического Труда, ветераны локальных войн и вооруженных конфликтов". "Каждый из вас - человек-подвиг, пример настоящего патриотизма и служения нашей Родине", - сказал Собянин.

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Также мэр добавил, что в Москве продолжается работа по увековечиванию памяти о героях Великой Отечественной войны: в честь них устанавливают мемориальные доски, называют улицы, проспекты и станции метро. Собянин напомнил, что в городе планируется установить памятник маршалу Константину Рокоссовскому.

Ранее Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и к памятнику маршалу Георгию Жукову на Манежной площади. Церемония была приурочена к 73-й годовщине начала контрнаступления под Москвой. Также в честь праздника в городе состоится более тысячи праздничных мероприятий.

Добавим, что сегодня в Москве проживают около 20 тысяч ветеранов, 5 тысяч инвалидов Великой Отечественной войны и 7 тысяч участников обороны Москвы.

День Битвы под Москвой отмечается с 2012 года каждое 5 декабря. 73 года назад советские войска одержали первую крупную победу в Великой Отечественной войне, отбросив немецкую группировку "Центр" на 100-250 километров от столицы.

Итогом сражения стал крах плана "молниеносной войны" против СССР. В полях Подмосковья было нанесено первое крупное поражение немецкой армии во Второй мировой войне и был развеян миф о ее "непобедимости".

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