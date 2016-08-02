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Мэр Москвы

02 августа 2016, 12:06

В Москве появятся улица Юлиана Семенова и бульвар Академика Ландау

мэр Москвы улицы проектируемые проезды новые улицы

Фото: ТАСС/Денис Вышинский

Улица Юлиана Семенова и бульвар Академика Ландау появятся в Москве. Такие имена получили проектируемые проезды в ЗАО и СВАО. Решение было принято 2 августа на заседании президиума правительства Москвы.

Именем Юлиана Семенова теперь будет называться проектируемый проезд № 740 в районе Солнцево на западе столицы, имя Льва Ландау получил проектируемый проезд № 241, расположенный в районе Северный на северо-востоке Москвы.

С районом Солнцево связаны юность и раннее творчество писателя и журналиста Юлиана Семенова (1931–1993). Улица длиной около километра примыкает к улице Авиаторов и обеспечивает проезд в современный жилой микрорайон.

В районе Северный возводится здание технопарка Московского физико-технического института, у истоков создания которого стоял физик-теоретик, академик, лауреат Нобелевской премии Лев Ландау (1908–1968). Строящийся бульвар длиной около 800 метров проходит параллельно Челобитьевскому шоссе в районе жилой застройки.

Ряд безымянных городских улиц столицы получил названия в честь выдающихся исторических личностей и важных событий в мае. В столице появились проспект Ветеранов, аллея Архитектора Шехтеля и Аллея Архитектора Клейна.

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