В Москве хотят открыть магазин duty free для иностранных дипломатов

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Министерство иностранных дел России предложило организовать в Москве магазин беспошлинной торговли duty free для иностранных дипломатов и их семей.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе Минэкономразвития, такое предложение поступило в ведомство и в данный момент оно рассматривается.

Председатель комитета Московская торгово-промышленной палаты по развитию оптовой и розничной торговли Михаил Мандалян считает, что, учитывая экономически реалии, в первую очередь надо думать о российских предпринимателях и жителях Москвы и страны.

"Для иностранных дипломатов, я не вижу острой необходимости в открытии таких магазинов, это не востребовано ", - отметил Мандалян в беседе с M24.ru.

По его словам все вопросы по поводу открытия магазинов нужно решать в том числе с московскими властями.

Отметим, что сейчас магазины duty free расположены в столичных аэропортах. Приобрести в них товары могут только пассажиры, вылетающие за границу.

В конце 2013 года первый в России магазин duty free открыли на железной дороге. Магазин беспошлинной торговли заработал на железнодорожном вокзале Забайкальска на границе с Китаем.

В июне прошлого года сообщалось, что в магазинах duty free, расположенных в столичных аэропортах, из-за падения курса рубля снизилась выручка.

При этом россияне сохранили второе место по сумме потраченных в duty free денег - в среднем гражданин РФ тратит в магазинах беспошлинной торговли мира 488 долларов в год, общая же доля России в продажах составляет 16,94 процента. На первом месте стоят китайцы с 1114 долларами.