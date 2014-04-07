Литература: Андрей Битов

Андрей Битов. Фото: ИТАР-ТАСС

Андрей Битов – советский и российский писатель, один из основателей русского постмодернизма в литературе. Битов родился 27 мая 1937 года в Ленинграде, на Петроградской стороне. В 1954 году будущий писатель окончил среднюю школу № 213 (с преподаванием ряда предметов на английском языке), а в 1957-м поступил в Ленинградский горный институт, где принимал участие в работе литобъединения под руководством Глеба Семенова. После служил в стройбате. В 1957-1958 гг. восстановился в институте и окончил геологоразведочный факультет в 1962 году.

С 1960 по 1978 гг. были напечатаны около десяти книг с прозой Битова. В 1978 году в США опубликован один из его известнейших романов "Пушкинский дом".

В 1991 году Андрей Битов был среди создателей неформального объединения "БаГаЖъ" (Битов, Ахмадулина, Алешковский, Жванецкий).

Библиография Андрея Битова насчитывает свыше трех десятков произведений, среди них "Большой шар" (1963), "Такое долгое детство" (1965), "Аптекарский остров", "Путешествие к другу детства" (1968), "Пушкинский дом" (1978), "Грузинский альбом" (1985), "Человек в пейзаже", "Последняя повесть" (1988), "Ожидание обезьян", "Вычитание зайца" (1993), "Первая книга автора", "Империя в четырех измерениях" (1996), "Обоснованная ревность", "Неизбежность ненаписанного", "Дерево" (1998), "Похороны Доктора" (1999), "Преподаватель симметрии" (2008) и др.