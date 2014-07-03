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03 июля 2014, 18:00

Летняя читальня откроется на ВДНХ в середине июля

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С 15 июля посетители ВДНХ смогут посетить летнюю читальню, сообщила в четверг пресс-служба Московского городского библиотечного центра.

Летняя читальня расположится между павильонами "Цветоводство" и "Космос". Она будет представлять собой открытое пространство для чтения книг и буккроссинга. Читальня позволит посетителям ВДНХ получить доступ к более чем 5 000 книг. Кроме того, в читальне будут организованы познавательные лекции, встречи с писателями, учеными и музыкантами, мастер-классы, публичные чтения и арт-проекты.

Тематика мероприятий читальни будет связана, главным образом, с достижениями СССР в сфере покорения космоса и культурой советского периода. Так, 18 июля в читальне пройдет лекция под названием "Вспоминая о советском: руины опыта и парадоксы идеологии", а 25 июля киновед Татьяна Дашкова прочтет расскажет об эротизме в советских фильмах 30-50-х годов.

Летняя читальня будет открыта для посетителей ВДНХ с 15 июля до конца сентября.

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