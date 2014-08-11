Историк кино прочел лекцию о Первой мировой войне

В Москве прошла лекция о фильмах, посвященных Первой мировой войне

В лектории библиотеки киноискусства имени Эйзенштейна прошла лекция историка кино Сергея Лаврентьева. Организатором мероприятия выступил клуб "Кинопризыв". Спикер рассказал о лентах, посвященных Первой мировой войне.

Что мы знаем об этом периоде в истории? Как он был отражен в кино? Почему фильмы, которые снимались в Советском союзе и в Европе, по-разному трактуют главные события истории начала XX века? Ответы на эти и другие вопросы попытался дать Сергей Лаврентьев.

"Большое кино" о "Большой войне"

"В то время как Жан Ренуар выпускал свою "Великую иллюзию", Говард Хоукс делал "Утренний патруль", а Георг Вильгельм Пабст - ленту "Западный фронт 1918", в советских "историко- революционных" фильмах солдаты и матросы убивали своих командиров и гордо взвивали над головами алые стяги "мирового пожара в крови". "В то время как Жан Ренуар выпускал свою "Великую иллюзию", Говард Хоукс делал "Утренний патруль", а Георг Вильгельм Пабст - ленту "Западный фронт 1918", в советских "историко- революционных" фильмах солдаты и матросы убивали своих командиров и гордо взвивали над головами алые стяги "мирового пожара в крови".



"Великая иллюзия" - французский художественный фильм, созданный режиссером Жаном Ренуаром в 1937 году. Назван по книге британского экономиста Нормана Энджелла, считавшего, что общие экономические интересы европейских наций делают войну бессмысленной.

Жан Ренуар в годы Первой мировой войны, как и герои фильма, был военным летчиком и разделял иллюзии многих представителей своего поколения, полагавших, что другой такой войны уже не может быть. Обратиться к воспоминаниям молодости в середине 1930-х годов его заставило приближение новой войны: нацистское руководство Германии в то время уже не скрывало своих реваншистских устремлений. По свидетельству самого Ренуара, три года он безуспешно искал поддержки для своего проекта, и в конце концов пришлось представить "Великую иллюзию" как приключенческий фильм о побеге из плена. Но даже те спонсоры, которых удалось найти, не верили в успех фильма, что сказалось на его финансировании.

Своим успехом "Великая иллюзия" обязана не только сюжетом, но и актерским составом. Роль Рауффенштайна первоначально предназначалась для театрального актера и режиссера Луи Жуве, но, связанный другими обязательствами, Жуве был вынужден отказаться. В результате Ренуар пригласил своего любимого кинорежиссера Эриха фон Штрогейма, который на тот момент оказался невостребованным в Голливуде.

Сюжет Первая мировая война. Самолет французских летчиков Морешаля и Больде сбит немецким асом фон Рауффенштайном, но оба пилота остались живы и попали в лагерь для военнопленных. Там же находятся несколько британских офицеров, с которыми новички объединяются в работе над тоннелем для побега. Первая мировая война. Самолет французских летчиков Морешаля и Больде сбит немецким асом фон Рауффенштайном, но оба пилота остались живы и попали в лагерь для военнопленных. Там же находятся несколько британских офицеров, с которыми новички объединяются в работе над тоннелем для побега. После победы французов на Западном фронте Морешаля, Болдье и остальных французских военнопленных переводят в другую тюрьму, где комендантом назначен их старый знакомый фон Рауффенштайн. Комендант тепло встречает французов, замечая, что из его тюрьмы побег невозможен…



"Утренний патруль" - фильм американского режиссера Говарда Хоукса, снятый в 1930 году.

Сюжет Годы Первой мировой. Летчик 59-го Британского воздушного дивизиона капитан Кортни беспрерывно критикует своего прямого командира, майора Бранда. По его мнению, майор бездушно толкает в бой едва прошедших обучение юнцов и пользуется самолетами, которые давно следовало списать. Годы Первой мировой. Летчик 59-го Британского воздушного дивизиона капитан Кортни беспрерывно критикует своего прямого командира, майора Бранда. По его мнению, майор бездушно толкает в бой едва прошедших обучение юнцов и пользуется самолетами, которые давно следовало списать. Однако после азартного нападения на врага, предпринятого Кортни и его другом лейтенантом Скоттом Бранд получает повышение по службе и на свое место выдвигает непримиримого бунтаря. Теперь Кортни самому приходиться разрываться между приказами начальства и стремлением во что бы то ни стало сохранить жизни своих подчиненных.

Камерные фильмы о войне лучше отражают историю страны - Лаврентьев

"Западный фронт, 1918 год" - лента австрийского кинорежиссера Георга Вильгельма Пабста, снятая в 1930 году.

Сюжет В центре фильма - судьба 4 немецких солдат: "Баварца", Карла, "Студента" и "Лейтенанта". Хоть какой-то отдых от окопной жизни они находят в близлежащей деревушке, но в остальном их сердца наполняет ужас от непрерывных атак французов. Карл едет домой в отпуск, где видит, до какой нищеты война довела его семью. На фронт он возвращается как раз перед большим наступлением французских танков. В центре фильма - судьба 4 немецких солдат: "Баварца", Карла, "Студента" и "Лейтенанта". Хоть какой-то отдых от окопной жизни они находят в близлежащей деревушке, но в остальном их сердца наполняет ужас от непрерывных атак французов. Карл едет домой в отпуск, где видит, до какой нищеты война довела его семью. На фронт он возвращается как раз перед большим наступлением французских танков.



Конечно, кое-какие волнующие эпизоды битв столетней давности появлялись и в советских фильмах… Но если о Второй мировой у нас сделаны тысячи лент, среди которых есть подлинные кинематографические шедевры, то картин, посвященных исключительно Большой войне, мужеству и храбрости российских солдат и офицеров, очень мало. По мнению Сергея Лаврентьева, заслуживают внимание лишь некоторые летны советского кинематографа, затрагивающие эту тему.

"Тихий Дон" - немой кинофильм 1930 года, который был озвучен в 1933 году. Это первая экранизация двух первых завершенных книг одноименного романа Михаила Шолохова.

Сюжет Фильм рассказывает о трагической ситуации, сложившейся в России в начале ХХ века, о сломанных Первой Мировой войной и революцией судьбах людей, о крушении устоев и идеалов донского казачества, о личной трагедии главного героя произведения - Григория Мелехова. Фильм рассказывает о трагической ситуации, сложившейся в России в начале ХХ века, о сломанных Первой Мировой войной и революцией судьбах людей, о крушении устоев и идеалов донского казачества, о личной трагедии главного героя произведения - Григория Мелехова.



"Окраина" - первый звуковой фильм режиссера Бориса Барнета, снятый в 1933 году по одноименной повести Константина Финна и получивший приз Венецианского кинофестиваля в 1934 году. Историко-революционная история "о том, как революция всколыхнула жизнь маленького провинциального городка царской России". Судьбы героев фильма сплетены с событиями Первой мировой войны и Октябрьской революции.

"Афиша": Открыт сбор фотографий для выставки о Первой мировой войне

Сергей Александрович Лаврентьев - российский киновед, кинокритик. Родился 9 августа 1954 года в Орле. Еще в детстве решил связать свою жизнь с кино. С 1968 года регулярно ходил в кино, а с 14 лет смотрел все, что показывали в кинотеатрах родного города. В 1971-1975 годах учился на актерском факультете Свердловского театрального училища. В 1975 - 1977 годах работал в Нижнетагильском драматическом театре им. Мамина Сибиряка. В 1977 году поступил на киноведческий факультет ВГИКа в мастерскую Евгения Суркова и Лилии Маматовой.

В разные годы он работал научным сотрудником кинотеатра "Иллюзион", научным сотрудником ВНИИКа, редактором-консультантом телеканала "Останкино", главным редактором прокатной фирмы "Скип-фильм", редактором-консультантом службы кинопоказа телеканала "ТВ-6". Был ведущим, затем консультантом программы "Парад фестивалей" (1993-1994, "Останкино"), соавтором сценария и ведущим программы "Киномарафон", которая выходила на телеканале РТР с 1995 по 1996 год, а также работал директором программ международных кинофестивалей "Кинотавр", "Зеркало" имени Тарковского, "Восток & Запад. Классика и Авангард" и "Лики любви".

С 1980 года Сергей Лаврентьев публикует свои статьи о кино в журналах "Искусство кино", "Советский экран", "Сеанс", газетах "Экран и сцена", "Литературная газета" и "Независимая газета". Также он написал две книги - "Клинт Иствуд" (2000) и "Красный вестерн" (2009).

Он снимался в фильмах "Бумажные глаза Пришвина" (1989), "Киногласность" (1991), "Концерт для крысы" (1995) и "Специалист" (2009).

Академик Российской академии киноискусства "Ника", член Российского оскаровского комитета, программный директор и художественный руководитель Чебоксарского международного кинофестиваля. Преподает в Московском институте телевидения и радиовещания.

Анна Лебедева