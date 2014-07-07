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Культурное наследие

07 июля 2014, 16:42

На Солянке отреставрируют церковь Рождества Богородицы на Кулишках

культурное наследие

Градостроительно-земельная комиссия одобрила реставрацию храма на Солянке, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

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Церковь Рождества Богородицы на Кулишках находится по адресу: улица Солянка, владение 5/2, строение 1. Она была построена в конце XVIII - середине XIX вв.

Также будет отреставрировано хозяйственное строение храма конца XIX - начала XX веков. Общая площадь объектов составляет 1 152 кв метра.

Здания расположены в границах зоны охраняемого культурного слоя и строгого регулирования застройки, отмечается в сообщении. На территориях памятников, ансамблей запрещаются строительство и реконструкция, кроме работ по их сохранению.

История вопроса

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы расположена в историческом районе Москвы, который раньше называли Кулишки.

Известный историк и архивист начала XIX века Алексей Малиновский в своем рукописном труде "Обозрение Москвы" связывал первоначальную постройку деревянного храма с увековечиванием памяти русских воинов, павших в Куликовской битве 8 сентября 1380 года.

В 1600 году на месте деревянной церкви была построена кирпичная.

Нынешнее здание Рождественского храма в стиле зрелого классицизма построено по проекту архитектора Дмитрия Балашова (по другим сведениям — братом Василия Баженова, Дмитрием Баженовым) в 1803—1804 годах.

Храм сильно пострадал во время пожара 1812 года: огонь уничтожил ротонду.

В 1935 году церковь была закрыта, обезглавлена, но устояла. В советское время в храме размещались скульптурная мастерская, "Леспроект", рентгено-радиологический институт, медицинские учреждения, салон красоты.

В 1991 году храм был возвращен Русской Православной Церкви, возобновлено богослужение.

Зимой 2008 года здесь начались ремонтно-восстановительные работы. В 2009 году было восстановлено золоченое завершение колокольни и установлен крест.

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