Кинокритик Москвитин выбрал лучшие фильмы Таллинского кинофестиваля

В воскресенье, 29 ноября, в Таллине завершается кинофестиваль "Черные ночи" – последний в этом году кинофестиваль класса А. В отличие от Канн и Торонто, он не стал уходить в интернет и сокращать программу. Праздник кино длился почти три недели, и в Эстонии в эти дни можно было увидеть много очень разных зрелищ: балтийские новинки и международные хиты, фильмы для детей и сериалы, требовательный артхаус и полуночные триллеры. Кинообозреватель Москвы 24 Егор Москвитин в этот раз провел фестиваль в гостиничном номере (была вероятность ковида) – зато успел прямо в нем отсмотреть несколько конкурсных программ и выбрать 5 любопытнейших фильмов. Каждый из них рано или поздно доберется до России.



"Северная охота"

Кадр из фильма "Северная охота"; режиссер: Алексей Егоров; сценарий: Алексей Амбросьев; производство: "Сахафильм", Detsat, "Байтерек Продакшн"

Почти ни один фестиваль в мире сейчас не обходится без якутского кино, но таллинский – как самый народный (а здесь и правда дешевые билеты, рождественский дух и очень много "непрофессиональных" зрителей) – решил отдать предпочтение наивной комедии. Герой "Северной охоты" – менеджер из Казахстана, который вместе со странным белобрысым товарищем отправляется на отдых в Якутию, где его ждет друг детства.

Три товарища планируют как следует повеселиться, поохотиться и в целом провести время как почтительные колонизаторы. Герои культового американского фильма "Избавление" (1972) в похожей ситуации наткнулись на куда менее приятную обратную связь: жители глубинки заставили их изображать свиней, а потом (почти всех) забили. Но якуты – народ приветливый, республиканский кинематограф еще верит в прекраснодушное кино о перевоспитании, а комедии в этой части России выходят куда более теплыми и непосредственными, чем в других. Так что получился веселый и легкий истерн с красивыми пейзажами, абсурдными ситуациями и забавным диалогом культур, скрашенным трудностями перевода. Если не боитесь наива, отправляйтесь в путь!

"Этот город" (This Town)

Кадр из фильма "Этот город"; режиссер: Дэвид Уайт; сценарий: Дэвид Уайт; производство: South Pacific Pictures, White Balance Pictures

Эксцентрическая комедия с криминальным сюжетом, к которой вполне мог бы приложить руку Тайка Вайтити – тем более что фильм сняли его коллеги из Новой Зеландии. В первые же минуты герой – странноватый фермер-дурачок с обаятельнейшим лицом – записывает видеообращение для сайта знакомств. И начинается его визитка с забавного предупреждения: "Не верьте газетам, не убивал я свою семью".

Тем не менее трупы есть, герой на свободе, суд объявил его невиновным, но в тихой сельской местности водятся черти, которые так не считают. И отстраненная от службы дамочка-полицейская (остроумная пародия разом и на Фрэнсис Макдорманд, и на Сэма Рокуэлла из "Трех билбордов на границе Эббинга, Миссури") продолжает свое расследование, пока фермер ищет любовь через Tinder.

Получается абсурдная комедия в духе "Тигриного короля", где по-гоголевски бодались гей-реднек и зоозащитница-мужеубийца. Только не документальная, а абсолютно балаганная – как и прославившие Тайку Вайтити новозеландские хохмы. До планки качества, установленной именитым соотечественником, фильм, впрочем, все равно не дотягивает. Но смотреть его приятно – и он вполне мог бы попасть не только в Таллин, но и на американский "Санденс".

"Вероника" (La Verónica)

Кадр из фильма "Вероника"; режиссер: Леонардо Медел; сценарий: Леонардо Медел; производство: Merced

В феврале этого года – за месяц до локдауна – в российский прокат успел проскочить один из самых сексуальных фильмов Венеции-2019, чилийская "Эма: Танец страсти". И любой, кто его видел, наверняка запомнил неизвестную ранее актрису Мариану Ди Джироламо. Весь фильм держался на ней – на том, как она уничтожает мужчин словами и раздевает женщин глазами; как превращается в танцах то во ртуть, то в змею; как берет в тонкие руки с вульгарным маникюром тяжеленный огнемет. В общем Мариана Ди Джироламо – это особый сорт чилийского вина, а фильм "Вероника" – вторая бутылка для тех, кому не хватило "Эмы".

В этот раз, правда, танцев в программе не будет – фильм снят на статичную камеру. Зато в каждой из сцен полюбившаяся многим актриса устраивает настоящие моноспектакли. Эти скетчи получаются то страстными, то забавными, сценарий довольно нелеп, а сюжет такой. Вероника – жена известного футболиста, инстамамочка, модель и инфлюенсер.



Несмотря на это, у нее остается много времени, чтобы смотреть в кадр и разговаривать со зрителем. Которого она принимает то за своего терапевта, то за мужа, то за прислугу. И в какой-то момент тайна из прошлого начинает разрушать идеальный мир и без того взвинченной героини. По сути, первые полфильма Вероника примеряет разные маски и фильтры. При этом актриса постоянно работает на крупном плане и произносит невероятной длины – жаль, не глубины – диалоги. А вторую половину фильма она эти маски с себя эффектно срывает. Чем не мечта всех переживших 2020 год?

"Потоп" (The Flood)

Кадр из фильма "Потоп"; режиссер: Виктория Макинтайр; сценарий: Виктория Макинтайр; производство: Head Gear Films, Kreo Films FZ, Metrol Technology, Wagtail Films

В последние годы (а если быть точным, еще с "Предложения" 2005 года) фестивальный люд с упоением смотрит австралийские вестерны. В них и пейзажи свежее, чем в американских, и миражи в пустыне интереснее, и воздух погорячее. На последнем Берлинале, например, показали отличный австралийский вестерн "Возвышенность" о конфликте белых переселенцев и коренных жителей материка. А в Венеции-2018 выстрелил "Соловей" – драма о женщине, которая берет в руки оружие; кино немногим хуже "Выжившего" с Ди Каприо и Харди.

Таллину же достался интереснейший австралийский вестерн "Потоп", в котором ловко уживаются два абсолютно американских жанра. Герои – семья аборигенов, обманутая во время Первой мировой войны: муж ушел на фронт в надежде стать гражданином, а оставшиеся без защиты жена и дочь превратились в рабынь. Герой возвращается и начинает мстить – и кровавая резня с комиксовыми вставками и пижонской режиссурой нет-нет да и напоминает о Тарантино. Однако при этом в фильме не только триллер, но и блуждающая драма в духе философских картин Терренса Малика. Семья идет по лесам и полям, и это, несмотря на все ужасы, выглядит как-то завораживающе прекрасно. Вот такие вот они, эти загадочные австралийцы.

"Души в снежном вихре" (Blizzard of Souls)

Кадр из фильма "Души в снежном вихре"; режиссер: Дзинтарс Дрейбергс; сценарий: Борис Фрумин, Александрс Гринс; производство: Kultfilma

Самый кассовый латвийский фильм года со времен распада СССР – военный блокбастер о Первой мировой, по интонации близкий скорее к американскому "Перл-Харбору" и европейскому фильму "Счастливого Рождества", чем к нашей традиции военного кино. В основе лежит классический роман писателя Александрса Гринса, которого не стоит путать с Александром Грином. Главный герой – молодой латыш, дом которого во время отступления русских войск разоряют немцы.

Похоронив мать и собаку, безбородый парень идет на фронт – и его переходный возраст совпадает с переломным моментом для всей Европы. В фильме с вычурно красивым (но взятым из книги) названием есть все приметы того, что мы во времена "Сталинграда" называли "национальным блокбастером". Душераздирающая инструментальная музыка не утихает ни на минуту; снежный пепел медленно и задумчиво падает на тела убитых; камера оператора готова расцеловать лица красивых защитников и разбить физиономии подлых атакующих. Но правда в том, что именно такое кино – дорогое и зрелищное, понятное и привлекательное – ты и хочешь видеть, будучи подростком или любителем войнушки. А уж Первая мировая – и вовсе недооцененный продюсерами материал, так что фильмам о ней мы рады почти в любом виде.