Места съемок популярных отечественных фильмов появились на "Яндекс.Картах"

Фото: "Яндекс.Карты"

На "Яндекс.Картах" обозначили места, где проходили съемки популярных отечественных фильмов. Акция приурочена ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Каждой точке на карте соответствует карточка с подробностями о фильме. Также там можно посмотреть отрывок из картины, где присутствует отмеченное место. Для многих точек доступны панорамы.

Например, на карту нанесли дом Капустина в Санкт-Петербурге, который появлялся в фильме "Питер FM", берега Волги в Костроме, где разворачивались события в фильме "Жестокий романс", и село Териберка, из фильма "Левиафан".

Фильмов, съемки которых происходили в Москве, на карте пока всего два. Картина "Покровские ворота" обозначена по адресу: Нащокинский переулок, дом № 10, а фильм "Хардкор" "прописан" на Андреевском мосту.

В День российского кино Москва присоединится к всероссийской акции "Ночь в кино". На этот день запланировано 869 кинопоказов – столько же, сколько лет исполняется в этом году Москве.

Посетить мероприятия можно будет бесплатно по предварительной регистрации на официальном сайте акции на ялюблюмоскву.рф.