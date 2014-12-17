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Культура

17 декабря 2014, 18:48

Новогодние ярмарки подарков "Зимние мандарины" откроются в Москве

культура культурные центры вещи кинотеатр Космос новогодние ярмарки свежий воздух семейная и молодёжная политика Лучший город зимы

Фото: M24.ru

С 27 декабря по 7 января в столице будут работать новогодние ярмарки подарков "Зимние мандарины". Посетителям представят продукцию молодых дизайнеров. По доступным ценам на ярмарках можно купить сувениры, елочные украшения, аксессуары и авторские игрушки.

Впервые ярмарки организуют не только в центре Москвы, но и в семи округах города. Торговать будут в центре культуры и искусства "Меридиан", культурном центре "Вдохновение", культурном центре "Зеленоград", творческом центре "Москворечье", кинотеатре "Космос", КЦ ЗИЛ, Музее наивного искусства и в библиотеках.

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"Ярмарки откроются 27, 28 декабря 2014 уникальным шоу – перформансом Дедов Морозов, которые будут играть джаз, танцевать чечетку и дарить новогоднее настроение", - сообщили в департаменте культуры Москвы.

Посетителей ярмарок ждут сюрпризы: бесплатные семейные киносеансы в "Космосе", спектакль "Щелкунчик" от театра "Балет Москва" в ЦКИ "Меридиан", эстрадно-цирковое представление "Бутерброд с мечтой" в КЦ "Вдохновение", "Волшебный экспресс новогодних чудес" в КЦ "Зеленоград".

Новогодние ярмарки станут частью программы фестиваля "Лучший город зимы", который стартовал 15 декабря. В рамках фестиваля на пешеходных улицах, бульварах и в парках Москвы организуют выставки, благотворительные акции, концерты, детские праздники, музыкальные и танцевальные шоу.

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