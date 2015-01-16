В честь 70-летия Победы совет ветеранов организует проект "Связь поколений"

Фото:ТАСС/Алексей Константинов

К 70-летию победы городской совет ветеранов подготовил проект "Связь поколений". Мероприятия проекта будут проходить с января по май 2015 года.

28 января в кинозале "Победа" на Абельмановской улице состоится показ документального фильма "Моя Блокада" режиссера Ольги Антроповой. "Фильм позволит молодому поколению понять, какими были те годы, что пережили солдаты, какие эмоции и чувства испытывали они, когда блокада была снята", - сказал председатель городского совета ветеранов Владимир Долгих.

Как сообщили M24.ru в совете, после просмотра состоится встреча с режиссером ленты Ольгой Антроповой.

На просмотр фильма приглашена Московская общественная организация ветеранов ВОВ - жителей блокадного Ленинграда, отметил Долгих.

Кроме того, мероприятие посетят дети и внуки ветеранов. "Мы ждем и молодых москвичей, которые будет иметь возможность поблагодарить и поздравить стариков. Уверен, что каждый, кто посетит кинозал "Победа" в этот день, найдет для себя много новой, интересной информации и получит незабываемые эмоции", - добавил глава совета.

Владимир Долгих отметил также, что город оказывает совету ветеранов материальную поддержку. В частности, до 2016 года правительство Москвы отремонтирует здание кинотеатра "Победа" и восстановит его былой облик.

Программа мероприятий проекта "Связь поколений":

28 января - показ фильма "Моя Блокада", встреча с режиссером фильма Ольгой Антроповой;

19 февраля - показ фильма "Саперы"; встреча со съемочной группой и показ документальной ленты "Мамев курган. Память поколений"; творческая встреча с автором сценария и режиссером фильма Евгенией Тирдатовой;

5 марта - вечер "У войны не женское лицо"; показ фильма "Двое и война"; творческая встреча с театром "Четвертая стена"; спектакль, посвященный Клавдии Шульженко;

16 апреля - вечер "Фронтовики, наденьте ордена"; творческая встреча с народным артистом РФ Геннадием Каменевым "Два тенора, две судьбы"; песни из репертуара Вадима Козинцева;

1 - 31 мая - фестиваль "Память отцов и дедов" при поддержке департамента культуры Москвы.

Отметим, специальную программу к году юбилея победы подготовил и Исторический музей. В 2015 году основным выставочным проектом музея станет выставка, посвященная 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В экспозиции особое место будет уделено памяти о тех годах в произведениях культуры разных лет.

"Следующий год – год 70-летия Победы. Главный выставочный проект будет посвящен этому событию. Сейчас ведем активную работу над выставкой, которая займет тысячу квадратных метров", - сообщил ранее директор музея Алексей Левыкин.