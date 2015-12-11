Граффити-портрет Варлама Шаламова появился в центре столицы

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Граффити-портрет советского прозаика и поэта Варлама Шаламова появился на стене дома № 9 в 4-м Самотечном переулке, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Портрет, выполненный в технике трафарета, проступает из текста одного из его знаменитых "Колымских рассказов". Шаламов писал их с 1954 по 1973 год.

Шаламов стал одним из первооткрывателей лагерной темы в литературе. За участие в подпольной троцкистской группе и антисоветскую агитацию писатель не раз был осужден. В общей сложности он провел в лагерях более 20 лет.

Свои первые рассказы он начал публиковать после первого срока в 1932 году, однако при жизни не получил признания.

В Москве на доме, где Шаламов прожил три года до ареста в 1937 году, в переулке Чистый, 8 открыта мемориальная доска в его честь.

Граффити-портрет Шаламова – первая работа совместного проекта Музея истории ГУЛАГа и компании "Русская платина", призванного увековечить память о выдающихся людях, прошедших через лагеря и ссылки.

Ранее m24.ru сообщало, что через полтора года в столице появится памятник жертвам политических репрессий. Мемориал "Стена скорби" будет возведен по проекту известного скульптора Георгия Франгуляна. Он победил на конкурсе, который проводил музей истории ГУЛАГа. Памятник установят на пересечении проспекта Сахарова и Садовой Спасской улицы.

По словам руководителя Государственного музея истории ГУЛАГа Романа Романова, в ближайшее время начнется сбор пожертвований на создание монумента.

Напомним, инициатива по созданию монумента памяти жертв политических репрессий принадлежала российским правозащитным организациям. Оператором конкурса стал государственный музей истории ГУЛАГа.

В Москве уже есть памятник жертвам репрессий. Это Соловецкий камень на Лубянской площади. Открытие памятника состоялось 30 октября 1990 года. Именно на Лубянке, в здании НКВД (КГБ), подписывались документы на массовые аресты людей, которых обвиняли в измене родине и в антикоммунизме.